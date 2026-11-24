Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на дані німецького автоклубу ADAC, масштабне дослідження охопило майже 10 мільйонів обов'язкових техоглядів. Фахівці проаналізували стан 200 різних моделей автомобілів, з яких 26 були повністю електричними.

Для китайського хетчбека MG4 дебют у цьому престижному звіті виявився вкрай невдалим. Автомобіль посів 108 місце зі 109 можливих у категорії дво- та трирічних машин, показавши рівень небезпечних поломок у 16%.

Головною слабкою ланкою цієї моделі експерти називають гальмівні диски. Через активне використання рекуперації звичайні гальма працюють рідше, що призводить до їх швидкої корозії. Додаткова вага масивної батареї також дається взнаки, перетворюючи підвіску на ще одну проблемну зону під час візиту на сервіс. Крім того, інспектори часто фіксують проблеми з освітлювальними приладами.

Хто склав компанію на дні

Компанію китайському електрокару на самому дні рейтингу склали дві моделі від Ілона Маска. Tesla Model 3 опинилася на 107 сходинці з показником дефектів 12,5 відсотка, а абсолютним аутсайдером другий рік поспіль стала Tesla Model Y із результатом 18,5 відсотка.

"Власники цих авто могли зекономити на регулярному сервісі, але машини, які не пройшли техогляд, доводиться ремонтувати та показувати знову", – представники ADAC.

Річ у тім, що американський бренд не вимагає обов'язкових інтервалів обслуговування, тому приховані проблеми часто помічають лише на офіційному огляді.

Електрокари бувають надійними

Попри провал окремих моделей, загалом електромобілі не є синонімом ненадійності. Наприклад, Mazda MX-30 показала рівень дефектів лише у 3 відсотки, що дозволило їй посісти третє місце в загальному заліку.

Відмінні результати також продемонстрували Audi Q8 e-tron, Mini Cooper SE та Mercedes-Benz EQA. А абсолютним лідером серед найсвіжіших авто став кросовер Mazda CX-60, у якого знайшли лише 2,3 відсотка поломок.

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Якщо ж дивитися на загальну картину німецького автопарку, то середній вік машин там зріс майже до 11 років. Логічно, що з віком кількість поломок стрімко летить угору: від 10 відсотків у п'ятирічних авто до майже 39 відсотків у двадцятирічних ветеранів.

Серед старших машин антирейтинги очолили цілком традиційні моделі. У категорії 4-5 років найгіршими стали BMW 1 Series та 2 Series, серед восьмирічних авто найбільше проблем приносить Dacia Duster, а у класі 12-13 років найчастіше ламається Nissan Qashqai.