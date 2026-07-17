Найпопулярніші кольори нових авто в Україні: який відтінок обирають найчастіше

Як повідомляє Укравтопром, у першому півріччі 2026 року 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, були сірого кольору. Найпопулярнішою моделлю серед них став Toyota RAV4.

Друге місце за популярністю посів білий колір, частка якого становила 28%. Найчастіше у цьому відтінку українці купували Renault Duster.

Трійку лідерів замикає чорний колір із результатом 17%. Наймасовішою моделлю серед чорних автомобілів став Toyota Land Cruiser Prado.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли:

зелений — 7% ринку, найпопулярніша модель Renault Duster;

синій — 5%, лідером став Suzuki SX4.

Таким чином, нейтральні кольори продовжують домінувати на українському ринку нових автомобілів. На сірі, білі та чорні машини разом припадає понад 80% усіх перших реєстрацій у 2026 році.

Найпопулярніші кольори нових авто в Україні (І півріччя 2026 року):