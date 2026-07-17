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Найпопулярніші кольори нових авто в Україні: який відтінок обирають найчастіше

Українські автомобілісти цього року найчастіше купують нові легковики сірого кольору. Саме на такі автомобілі припало понад третину всіх перших реєстрацій.
Які кольори нових авто обирають в Україні

Renault Duster

Євген Гудущан
logo17 липня, 12:00
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Як повідомляє Укравтопром, у першому півріччі 2026 року 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, були сірого кольору. Найпопулярнішою моделлю серед них став Toyota RAV4.

Друге місце за популярністю посів білий колір, частка якого становила 28%. Найчастіше у цьому відтінку українці купували Renault Duster.

Трійку лідерів замикає чорний колір із результатом 17%. Наймасовішою моделлю серед чорних автомобілів став Toyota Land Cruiser Prado.

До п'ятірки найпопулярніших також увійшли:

  • зелений — 7% ринку, найпопулярніша модель Renault Duster;
  • синій — 5%, лідером став Suzuki SX4.

Таким чином, нейтральні кольори продовжують домінувати на українському ринку нових автомобілів. На сірі, білі та чорні машини разом припадає понад 80% усіх перших реєстрацій у 2026 році.

Найпопулярніші кольори нових авто в Україні (І півріччя 2026 року):

  • Сірий — 36% (лідер — Toyota RAV4);
  • Білий — 28% (Renault Duster);
  • Чорний — 17% (Toyota Land Cruiser Prado);
  • Зелений — 7% (Renault Duster);
  • Синій — 5% (Suzuki SX4).
#Новини #Автобізнес