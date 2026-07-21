Найпопулярніші вживані авто зі США в Україні: які моделі обирали у 2026 році

У першому півріччі 2026 року українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку серед американських авто з пробігом традиційно становлять бензинові моделі — на них припало 57% усіх реєстрацій. Водночас електромобілі займають 22% ринку, а гібридні автомобілі — 13%. Частка дизельних машин склала 5%, ще 3% припало на автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО).

Середній вік легковиків зі США, які поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.

Лідери рейтингу

Найпопулярнішим американським автомобілем з пробігом став Ford Escape — українці зареєстрували 2446 таких кросоверів. Друге місце посів BMW X3 із результатом 1644 автомобілі, а третім став Nissan Rogue, який обрали 1575 покупців. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли Tesla Model Y (1446 од.) та BMW X5 (1442 од.).

ТОП-5 вживаних автомобілів зі США в Україні (І півріччя 2026 року):