Найпотужніший транспортний хаб для ухилянтів діяв у селі за вісім кілометрів від Румунії

Як з'ясували слідчі поліції Чернівецької області за оперативного супроводу прикордонників, організатором схеми був 43-річний житель прикордоння Чернівецької області.

За повідомленням обласної прокуратури, він виявив неабиякі організаторські здібності, залучивши до справи ще шістьох помічників з-поміж місцевих жителів, котрі добре знали лісову та прикордонну місцевість.

Схема працювала наче конвеєр

Незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон працювало наче добре налагоджений конвеєр. У селищі, назва якого не вказується, було організовано своєрідний хаб. Туди звозили охочих перетнути кордон. За свою послугу брали від 5 до 15 тисяч євро з людини.

Залучені в схемі "працівники" в тому хабі проводили інструктажі та готували людей до нелегального переходу. Звісно, прохід планувався поза межами пунктів пропуску лісовими стежками.

За місцем проживання організатора та його спільників вилучено багато речових доказів протиправної діяльності. Фото: оперативне знімання

Кандидатів на перетин прикордонної смуги виводили невеликими групами по 5–7 осіб через ліс до Румунії. Методика такої операції була відпрацьована в деталях.

Як в турбюро з програмою лояльності

Організатори схеми між собою роботу координували за допомогою рацій, виклики та спілкування вели за позивними.

В роботі вони активно використовували спеціальне обладнання. В першу чергу це були тепловізори та прилади нічного бачення. В деталях цю технологію переправлення розкрили в Чернівецькій поліції.

Пошук охочих оголошували "серед своїх"

Охочих нелегально покинути країну спільники підшукували через знайомих і формували в невеликі групи. Під час спілкування домовлялися про плату та пояснювали порядок дій під час перетину кордону.

Консультували "клієнтів" також щодо правил поведінки на території Румунії та способів отримання необхідних документів для законного перебування в країнах ЄС.

Слідчі дії, речові докази, затримання організаторів та охочих потрапити до Румунії. Фото: оперативне знімання

Маршрути трансферів сходилися у прикордонні

Зловмисники, відповідальні за транспортування, забезпечували приїзд осіб до Чернівецької області. Діяли дуже розсудливо й практично, везли людей в об’їзд блокпостів.

Доставляли до кінцевої точки, так званого хабу – спеціально облаштованого сільського будинку.

Обов'язки були розподілені

Окрім групи для перевезення, інші учасники злочинного осередку відповідали за визначення місця на лінії державного кордону для переходу та спостереження за ним. Під час самого "сходження" вони стежили за провідниками, які безпосередньо здійснювали переправлення осіб через державний кордон.

Провідники проводили "клієнтів" до місця переходу та допомагали долати інженерні споруди, встановлені на лінії розмежування. Їхній шлях пролягав важкодоступною гірською місцевістю та сягав близько восьми кілометрів.

У ході операції задля уникнення викриття використовували різні методи конспірації: спілкувалися на відстані за допомогою рацій, застосовуючи шифри та вигадані назви для "клієнтів". Крім того, діяли виключно в нічний час і за сприятливих погодних умов, щоб не залишати після себе слідів.

Слідчі знову застосували 332-гу статтю

В ході слідчих ді задокументували щонайменше чотири епізоди незаконного переправлення. Частину чоловіків затримали під час чергової спроби перетину кордону. За встановленими фактами ідентифіковано понад 20 осіб, які скористалися схемою. Прибуток організаторів перевищив 200 тисяч євро.

Правоохоронці провели 40 обшуків, в ході яких вилучено готівку, мобільні телефони, балаклави, ліхтарі, радіостанції, тепловізори, фотопастки та прилади нічного бачення. В одному з будинків також виявили шістьох чоловіків, яких готували до переправлення.

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Їх тримають під вартою з альтернативою внесення застави.