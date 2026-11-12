Найшвидший бізнес: львів'янин взяв у друга Ford Fusion покататися і продав його за 5500 доларів

Як повідомляє поліція Львівської області спільно з обласною прокуратурою, інцидент розпочався ще 30 квітня, коли власник передав товаришу ключі та техпаспорт прямо на вулиці.

Домовленість була чіткою – повернути транспортний засіб наступного дня, однак обіцянки виявилися порожніми.

Позичив, продав, грошима взяв

Замість того, щоб пригнати машину назад, зловмисник тижнями годував власника відмовками та вигадував неправдиві причини затримки. Тим часом він оперативно розмістив оголошення на популярній автомобільній платформі в інтернеті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Покупець знайшовся дуже швидко. Вже на початку травня чужий Ford Fusion пішов з молотка за 5,5 тисяч доларів на підставі звичайної усної домовленості, а всі вторговані гроші аферист поклав собі до кишені.

Кримінальне минуле та наслідки

Коли справжній господар зрозумів, що залишився без коліс, він одразу звернувся до правоохоронців. Оперативники кримінальної поліції швидко розшукали та затримали фігуранта.

З'ясувалося, що цей 36-річний чоловік має багатий кримінальний досвід. Раніше його вже судили за зловживання впливом, коли він за гроші обіцяв допомогти ухилянтам знятися з розшуку та робив фіктивні медичні довідки.

Після з'ясування обставин кримінального злочину було зроблено традиційне "фото на згадку". Фото: з матеріалів слідства

Наразі затриманому повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Якщо провину доведуть у суді, любителю легких грошей світить від п'яти до восьми років позбавлення волі, причому суд може конфіскувати все його майно.

Схожі випадки з чужими авто

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше стався ще один курйозний випадок незаконного заволодіння машиною у столиці. Там 18-річний хлопець викрав з-під автосалону новенький Volkswagen Touareg вартістю 3,5 мільйона гривень, який працівники необачно залишили заведеним.

Щоправда, той тест-драйв виявився найкоротшим в історії. Юнак встиг проїхати на преміальному позашляховику лише 500 метрів, після чого кинув його на узбіччі, але від серйозної кримінальної відповідальності це його не врятувало.