Нашестя доступних авто: Stellantis готує 9 нових моделей з ціною до 40 тисяч доларів

Про масштабні плани компанії розповів генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса під час конгресу Automotive News у Детройті, пише Motor1. За його словами, зараз на ринку утворилася "величезна можливість" для недорогих автомобілів, адже середня ціна нової машини в США вже впритул наблизилася до 50 тисяч доларів.

Щоб виправити ситуацію, концерн готує цілу лінійку доступних новинок. З дев'яти анонсованих машин щонайменше дві коштуватимуть менше ніж 30 тисяч доларів, що змусить інших виробників також стримувати ціни.

Які саме моделі чекати

Серед найцікавіших новинок для ринку США – середньорозмірний кросовер Chrysler Airflow, який впишеться в ліміт до 40 тисяч доларів. Також бренд готує два компактні авто – Arrow та Arrow Cross. Очікується, що базова версія останніх стартуватиме з привабливої позначки у 25 тисяч доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Не забули й про любителів пікапів: у 2028 році з'явиться компактний Ram Rampage. Його прайс складе близько 30 тисяч доларів, що зробить його прямим конкурентом для Ford Maverick. Крім того, Dodge готує середньорозмірний кросовер GLH, який також має вкластися в бюджет до 40 тисяч доларів.

Ставка на гібриди