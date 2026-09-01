Нацгвардія отримала першу партію "полуторок": роботизовані комплекси "Protector" масово пішли на передову

Роботизований комплекс призначений насамперед для логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Він може перевозити боєприпаси, продовольство, паливно-мастильні матеріали, інженерне майно та інші вантажі.

Як розповідає про початок масового постачання машини їх виробник "Українська бронетехніка", безпілотний "Protector" може використовуватися для евакуації поранених. Головна перевага такого рішення – можливість виконувати небезпечні логістичні завдання без безпосередньої участі військовослужбовців.

Вантажність – везе майже 1,5 тонни

"Protector" здатний перевозити до 1480 кг вантажу. Це один із найвищих показників у класі сучасних роботизованих логістичних комплексів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще одна важлива особливість машини – можливість буксирувати причіп масою до 4 тонн. Таким чином, комплекс може транспортувати значний обсяг вантажу за один рейс, що особливо актуально для артилерійських підрозділів.

"Наш логістичний НРК уже добре зарекомендував себе у військових частинах, підпорядкованих Міністерству оборони України. Спираючись на позитивні відгуки військових та розуміючи потребу в убезпеченні людей на фронті, партнери законтрактували 100 наших комплексів для Національної гвардії України, – зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

За його словами, роботизація логістики дозволяє виконувати важливі завдання без зайвого ризику для особового складу.

Кожна така машина із завантаження майже півтори тонни може тягнути ще й 4-тонний причіп. Фото: Українська бронетехніка

Комплекс уже випробуваний фронтом

"Protector" уже використовується українськими військовими. Зокрема, один із комплексів працює в окремій артилерійській бригаді НГУ та буде експлуатуватися на Добропільському напрямку.

Військові відзначають керованість машини навіть на складній місцевості, а також її потужність, швидкість та вантажність.

"Комплекс уже добре показав себе в нашій бригаді. Особливо хочу відзначити чутливість та плавність керування в умовах, далеких від ідеальних. Потужність, швидкість та вантажопідйомність говорять самі за себе, – розповів сержант окремої артилерійської бригади НГУ Євген Кочергін.

Як розповів нацгвардієць, для артилеристів одним із ключових завдань є підвезення важких боєприпасів, і саме тут роботизована машина може суттєво зменшити ризики для військових.

Україна нарощує роботизовану логістику

Постачання 100 "Protector" для Національної гвардії є черговим кроком у розвитку наземних роботизованих систем у Силах оборони України.

Такі машини дозволяють переносити частину логістичних завдань із людей на техніку та доставляти вантажі туди, де використання звичайного транспорту або безпосередня присутність військових пов'язані з підвищеним ризиком.