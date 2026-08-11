Нацгвардія ввела в роботу новенький бронеавтомобіль РХБ-розвідки: на що спроможна спецверсія Toyota LC79

Машина призначена для роботи у потенційно небезпечних зонах. Головна її особливість – екіпаж може проводити розвідку та контролювати ситуацію, не залишаючи захищеного салону.

Коротко про цю машину йдеться у повідомленні глави НГУ Олександра Півненка на власній ФБ-сторінці.

Броньована "Тиса" на ходовій базі Toyota LC79

В основі автомобіля – Toyota Land Cruiser 79, яку переобладнали у спеціалізований розвідувальний комплекс. Автор не вказав модифікацію, не будемо робити припущення щодо потужності, оскільки у базової LC79 є кілька варіантів силових установок та комплектацій.

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Варто лише додати, що у війська уже постачається військова версія UAT-TISA. Під кришкою її капота в захищеній моторній ніші стоїть лінійний 6-циліндровий 4,2-літровий дизельний двигун, що видає 132 к.с. Максимальний крутний момент 285 Нм (2200 об/хв). Все це в парі з механічною коробкою на 5 передач.

В її стандартній комплектації – кондиціонер, обігрівач салону, сучасна система фільтрації та вентиляції.

Toyota LC79 навіть окремими елементами кузова не вгадується, але це вона у в статусі легкої броньованої машини Tisa. Фото: НГУ

Для роботи у складних умовах автомобіль також обладнали системами нічного бачення, вентиляції та фільтрації повітря. Це особливо важливо під час роботи на ділянках, де може бути небезпечно навіть відкрити двері або вийти назовні.

Що знаходиться всередині

Броньовий захист заявлено відповідно до стандарту NATO STANAG 4569, що передбачає балістичний та протимінний захист. На борту встановлено комплекс обладнання для радіаційної та хімічної розвідки.

Тут стоять прилади контролю радіаційної та хімічної обстановки, автоматизована система збору й обробки інформації, метеостанція, сучасні засоби зв’язку та супутникова навігація.

Отримані дані система дозволяє оперативно збирати й передавати у режимі реального часу. Таким чином екіпаж може не лише виявити загрозу, а й швидко передати командуванню інформацію про ситуацію та масштаби небезпечної зони.

Фактично це – мобільна лабораторія на броньованому шасі

За задумом НГУ, такі машини мають підвищити мобільність і безпеку підрозділів РХБЗ. Замість застарілих спеціальних автомобілів вони отримують захищену платформу, яка поєднує можливості розвідувальної машини та комплексу контролю небезпечного середовища.

У НГУ наголошують, що модернізація техніки триває, а нові зразки мають відповідати сучасним вимогам безпеки та ефективності.