Навантажувачі JCB "подешевшали" на митниці: трьом інспекторам за той "недогляд" оголосили підозру

За версією слідства, через заниження митної вартості спецтехніки різних марок та моделей державний бюджет недоотримав понад 2,3 млн грн митних платежів.

Таку суму названо в релізі Бюро економічної безпеки. Документ розповсюджено на офіційних джерелах відомства.

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Як працювала схема

За даними БЕБ, фігуранти, працюючи головними державними інспекторами одного з митних постів, ігнорували спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Чому так сталося – з'ясовує слідство.

Попри сигнали про необхідність додаткової перевірки, вони завершували митне оформлення без проведення належного контролю.

На цій підставі та ряді інших доказових факторів слідство стверджує, що до митниці подавали документи з неправдивими відомостями щодо року випуску та фактурної вартості спеціальної техніки, зокрема навантажувачів JCB.

Детективи БЕБ за сприяння Управління внутрішнього контролю Держмитслужби викрили фінансове неподобство на митному посту. Фото: БЕБ

У результаті техніка оформлювалася за суттєво заниженою ціною, хоча її реальна ринкова вартість, за даними правоохоронців, у кілька разів перевищувала задекларовану.

Дев'ять епізодів та обшуки

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували дев'ять епізодів незаконного митного оформлення. Саме вони, за оцінками слідства, і призвели до втрат державного бюджету на суму понад 2,3 млн грн лише за цими епізодами.

Детективи провели обшуки у приміщеннях Рівненської митниці, митного поста "Рівне", а також за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, документи та печатки, які можуть мати доказове значення.

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Що загрожує фігурантам

Трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У БЕБ зазначають, що досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб.