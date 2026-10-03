Навігатор для повітряних тривог: українець придумав заміну Waze під час глушіння GPS

Український розробник Сергій Яровий представив навігатор BlindDriver, створений спеціально для умов, коли супутникова навігація працює нестабільно через засоби радіоелектронної боротьби.

Як пояснює автор проєкту, застосунок використовує не лише GPS, а й акселерометр, гіроскоп, компас, дані мобільних веж та Wi-Fi, щоб продовжувати визначати приблизне положення автомобіля навіть після втрати супутникового сигналу.

Навіщо знадобився окремий навігатор

Для українських водіїв проблема некоректної роботи GPS давно стала дуже актуальною. Під час активної роботи РЕБ смартфон або мультимедійна система автомобіля можуть втратити координати, показувати неправильне місце або різко "стрибати" картою.

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Auto24 уже розповідав, чому під час повітряних тривог в автомобілях збиваються GPS, час і дата. Причиною може бути як глушіння супутникового сигналу, так і спуфінг, тобто навмисна підміна координат.

Сам Сергій Яровий каже, що ідея BlindDriver виникла з власного досвіду роботи в таксі. За його словами, під час повітряних тривог Waze та Google Maps могли втрачати точну позицію, тоді як водієві все одно потрібно розуміти, де буде наступний поворот.

Як BlindDriver працює без GPS

Головна особливість програми полягає в тому, що вона не довіряє кожній координаті, яку передає телефон.

Застосунок аналізує якість супутникового сигналу, кількість доступних супутників, різкі стрибки координат і розбіжності між GPS та іншими джерелами позиціонування. Якщо дані виглядають підозріло, система може їх відкинути.

Після втрати GPS BlindDriver переходить до розрахункового режиму. Для нього використовуються остання надійна позиція, швидкість руху, акселерометр, гіроскоп, компас, а також приблизне місцеположення за мобільною мережею та Wi-Fi.

Розробник також заявляє, що програма враховує зміни напрямку руху та намагається підтверджувати повороти за даними датчиків смартфона.

Саме тут є важливе обмеження: без супутникового сигналу програма не знає точне місце автомобіля, а лише розраховує його. Автор BlindDriver попереджає, що похибка поступово зростає і на довгій ділянці без GPS може сягати сотень метрів.

Може працювати без мобільного інтернету

Ще одна цікава функція BlindDriver - офлайн-навігація.

Користувач може заздалегідь завантажити дорожню мережу України та окремі адресні бази областей. Після цього застосунок здатен будувати маршрут без інтернету та перебудовувати його під час руху.

Це може бути корисно не лише через РЕБ. Auto24 раніше пояснював, як підготувати автомобіль до подорожі без стабільного зв'язку та GPS, і одна з головних рекомендацій саме така: завантажувати карти заздалегідь, а не покладатися лише на мобільний інтернет.

Водночас онлайн-функції BlindDriver все одно залежать від інтернету. Без нього не працюють актуальні затори, частина інформації про обмеження швидкості та деякі пошукові сервіси.

Є камери, світлофори та номери будинків

За словами Ярового, BlindDriver задумувався не лише як резервний навігатор на випадок глушіння.

У програмі відображаються номери будинків, зупинки громадського транспорту, станції метро, світлофори та камери контролю швидкості. Для Київської області також додана інформація про "лежачих поліцейських".

Автор окремо наголошує на прогнозі часу прибуття. BlindDriver намагається враховувати стиль їзди конкретного водія та затори, щоб коригувати розрахунковий час маршруту.

При цьому сам розробник визнає, що з оперативними перекриттями доріг і онлайн-заторами Waze поки працює краще.

Це ще рання версія

BlindDriver поки не можна назвати готовою заміною Google Maps або Waze. Проєкт перебуває на ранньому етапі розвитку. На сторінці розробника зазначено, що застосунок підтримує Android 10 і новіші версії, працює тільки в Україні та наразі поширюється як APK-файл поза Google Play. Вихідний код закритий.

Незалежне тестування ранньої версії також показало, що застосунок справді продовжує вести маршрут після втрати GPS, але точність поступово погіршується. Крім того, деякі функції залежать від конкретної моделі телефона та доступу до даних його GPS-модуля.

Тому BlindDriver логічніше сприймати не як гарантований спосіб навігації без GPS, а як додатковий інструмент на випадок, коли звичайні навігатори починають показувати неправильні координати.

Auto24 раніше також пояснював, як РЕБ впливає не лише на GPS, а й на безключовий доступ та іншу автомобільну електроніку. Тому нестабільна навігація сьогодні є лише одним із побічних ефектів роботи систем радіоелектронної боротьби.

Скільки коштує

Сергій Яровий повідомляє, що всі функції BlindDriver можна тестувати безкоштовно протягом 15 днів без банківської картки та реєстрації.

Після завершення пробного періоду залишатиметься безкоштовний режим із п'ятьма маршрутами на день. Pro-версія, за заявою автора, коштуватиме 100 грн на місяць.

Розробник також збирає логи поїздок від користувачів, щоб аналізувати помилки та вдосконалювати алгоритми. У документації BlindDriver зазначено, що запис логу вимкнений за замовчуванням, а його передавання розробнику відбувається лише за окремою згодою користувача.