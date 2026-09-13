Навіть на платних зарядках: електромобілі виявилися на третину дешевшими в утриманні за бензинові авто

Як повідомляє видання InsideEVs, їздити на електромобілі в Європі стало значно вигідніше. За даними свіжого дослідження Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT), минулого року витрати на зарядку "зелених" авто були на 33% нижчими, ніж витрати на заправку традиційних машин із двигунами внутрішнього згоряння.

Головний страх багатьох водіїв – дорогі громадські зарядки. Проте цифри говорять самі за себе: навіть якщо ви взагалі не заряджаєте авто вдома від звичайної розетки, а користуєтесь виключно комерційними терміналами, електромобіль все одно на 28% дешевший в експлуатації за бензиновий аналог.

Враховуючи європейські ціни на пальне (близько 2 євро за літр), економія для сімейного бюджету виходить колосальною. Для українських реалій, де вартість нічного кіловата вдома значно нижча за європейську, ця різниця є ще більш відчутною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Електромобілі стають доступнішими

Справа не лише у вартості кілометра пробігу. Самі машини на батарейках стрімко дешевшають. З урахуванням інфляції, з 2020 по 2025 рік середні ціни на електромобілі в Європі впали на 18%, тоді як бензинові авто подорожчали на 2%.

Головна причина такого цінопаду – здешевлення акумуляторів. За останні п'ять років високовольтні батареї, які є найдорожчим елементом електрокара, втратили в ціні близько 35%.

Сьогодні на європейському ринку, звідки українці активно приганяють вживані та нові авто, представлено понад 150 електричних моделей. З них близько 35 варіантів коштують дешевше 30 тисяч євро.

Додайте до цього стрімкий розвиток інфраструктури – зараз в ЄС працює майже 1,2 мільйона публічних зарядок, що у вісім разів більше, ніж п'ять років тому. Тож пересісти на електромобіль зараз – це вже не данина екологічній моді, а цілком прагматичний розрахунок.