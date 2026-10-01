Навколо світу без краплі солярки: водій кинув виклик дизелю на електричному Mercedes-Benz

Як повідомляє профільне видання Truckstar, грандіозний автопробіг стартував прямо з майданчика виставки IAA Transportation у Ганновері. Маршрут пролягає через тридцять країн, а логістику між континентами взяла на себе компанія DHL, яка організовує поромні переправи для важковоза. Про цей намір редакція Авто24 писала ще у травні.

З Німеччини тягач попрямує через Чехію, Австрію, Угорщину та Балкани до Туреччини, а звідти – у Центральну та Східну Азію. Далі за планом йдуть дороги Австралії, Сполучених Штатів та країн Латинської Америки, хоча організатори залишають за собою право коригувати шлях залежно від обставин.

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Mercedes-Benz eActros 600 4х2 з акумуляторним блоком на 621 кВт-год може пройти без підзарядки 500 кілометрів. Фото: сайт truckstar.nl

Головна мета цієї експедиції – перевірити реальні можливості далекобійного електротранспорту в абсолютно різних кліматичних та інфраструктурних умовах.

"Я хочу на власному досвіді показати, де електричний привід вже працює ідеально, а де інфраструктура все ще відверто пасе задніх, – пояснює свій задум Тобіас Вагнер.

Кемпер на базі тягача та солідний запас ходу

Для такого амбітного проєкту звичайну серійну вантажівку 4x2 із заводу Mercedes-Benz eActros 600 у місті Верт-на-Рейні серйозно модернізували. Замість стандартного напівпричепа на шасі встановили спеціальний житловий модуль від компанії Bliss Mobil, перетворивши комерційне авто на гігантський експедиційний кемпер.

Схематичний маршрут автопробігу на карті, що своїми цятками також дублюється на передній частині вантажівки. Фото: сайт truckstar.nl

Технічна начинка машини вражає: eActros 600 отримав три величезні акумуляторні блоки загальною ємністю 621 кВт-год. За заводськими тестами, цього вистачає на 500 кілометрів пробігу навіть за умови повної маси авто у 40 тонн.

Щоб не застрягти десь посеред степу, водій підготувався до будь-яких сценаріїв заряджання. Окрім швидкісних терміналів CCS потужністю до 400 кВт, вантажівка везе із собою власну зарядну станцію постійного струму Alpitronic, а в крайньому разі може живитися від звичайної мережі змінного струму на 43 кВт.

Маршрут прокладено так, щоб від зупинки до зупинки запасу акумулятора вистачило й ще трохи лишався запас енергії на всяк випадок. Фото: сайт truckstar.nl

Нагадаємо, що ідея зробити рівно 80 зупинок для поповнення енергії є красивим відсиланням до класичного роману Жуля Верна про подорож навколо світу за вісімдесят днів. Тепер залишається лише слідкувати, чи витримає сучасна електроніка такий жорсткий марафон.