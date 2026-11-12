Німці назвали найкращі авто 2026 року: хто забрав "Золоте кермо" та які моделі визнали еталоном

Як повідомляє видання Auto Bild, ювілейна церемонія нагородження відбулася у берлінському видавництві Axel Springer, зібравши головних дизайнерів, керівників автоконцернів та відомих гонщиків. Загалом у відборі брали участь 79 нових моделей, з яких читачі спочатку обрали своїх фаворитів, а вже потім до справи взялися професіонали.

Фінальні випробування для 27 найкращих претендентів проходили на гоночному треку DEKRA-Lausitzring. Журі з 23 експертів оцінювало машини за 19 суворими критеріями, серед яких точність управління, ефективність гальм та зручність щоденного використання.

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Цікаво, що сімейні автомобілі тестували не на швидкісному кільці, а в реальних умовах. Головними суддями в цій номінації виступили звичайні сім'ї, які перевіряли практичність салону та комфорт у повсякденних поїздках.

Повний список переможців Золотого керма 2026

Цього року організатори не робили поблажок жодному типу приводу, тому за перемогу на рівних боролися бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні авто. Кожна модель мала довести свою перевагу саме у своєму класі.

Офіційний перелік тріумфаторів виглядає так:

Маленький автомобіль: Opel Corsa GSE;

Маленький позашляховик: Škoda Epiq;

Компактний клас: Kia K4 Sportswagon;

Компактний позашляховик: Kia EV5;

Середній клас: BMW i3;

Вищий середній клас: Genesis GV60 Magma;

Вищий/люксовий клас: Mercedes-Benz S-Class;

Спортивний автомобіль: BMW M2 CS;

Сімейний автомобіль: Škoda Peaq;

Історичні переможці: Mercedes SL, Porsche Carrera GT, Audi 100 C3;

Вживаний автомобіль: Audi A4 Avant;

Найкращий автомобіль до 25 тисяч євро: Volkswagen ID. Polo;

Найкращий автомобіль до 30 тисяч євро: Kia EV2;

Найкращий автомобіль до 35 тисяч євро: Mazda CX-5;

Нагорода за інновації: Ferrari Luce.

Як обирали найкращих

"Сьогодні автомобілі їздять на електриці, думають разом з водієм і навіть можуть керувати самостійно, але головне питання залишається незмінним – хто будує найкраще авто?", – зазначають організатори конкурсу. Вони підкреслюють, що перемагає не той, хто має найбільше кінських сил, а той, хто пропонує найзбалансованіший пакет характеристик.

Нагадаємо, що премія "Золоте кермо" була заснована видавцем Акселем Шпрінгером ще у 1976 році. За пів століття автомобільний світ кардинально змінився, проте ця нагорода досі залишається одним із найбажаніших трофеїв для будь-якого автовиробника.