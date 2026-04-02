Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026: електромобілі повністю домінують

Абсолютним переможцем став BMW iX3, який отримав одразу дві ключові нагороди: “Світовий автомобіль року 2026” й “Світовий електромобіль року”. Компактний електричний кросовер від BMW обійшов серйозних конкурентів, серед яких були Hyundai Palisade та Nissan Leaf. Перемога iX3 підкреслює зростаючу роль електричних SUV у глобальному автопромі.

Преміум-сегмент: перемога Lucid Gravity

У категорії розкішних автомобілів перемогу здобув Lucid Gravity – флагманський електрокросовер від Lucid Motors. Він випередив таких конкурентів, як Cadillac Vistiq та Volvo ES90, підтвердивши, що преміум-сегмент швидко переходить на електротягу.

Найбільш дискусійна перемога – спорткар року

Найбільше обговорень викликала категорія спортивних автомобілів. Переможцем став електричний седан Hyundai Ioniq 6 N, який отримав титул “Світовий спорткар року”. Він обійшов таких ікон, як BMW M2 CS та Chevrolet Corvette E-Ray. Це ще раз доводить, що навіть сегмент високих швидкостей більше не є виключно територією бензинових авто.

Міський сегмент: ставка на компактність

У категорії міських авто перемогу здобув компактний китайський електрокар Nio Firefly від NIO. Він випередив Hyundai Venue та Chevrolet Spark EUV, показавши, що майбутнє мегаполісів буде за компактними електромобілями.

Найкращий дизайн – Mazda 6e

Нагороду за дизайн отримав електричний ліфтбек Mazda 6e (також відомий як EZ-6) від Mazda. Йому вдалося обійти Kia PV5 та Volvo ES90 завдяки сучасному стилю та гармонійному поєднанню аеродинаміки й естетики.

Повний список переможців: