Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026: електромобілі повністю домінують

ФОТО: World Car Awards|
BMW iX3 - переможець премії World Car Awards 2026
Абсолютним переможцем став BMW iX3, який отримав одразу дві ключові нагороди: “Світовий автомобіль року 2026” й “Світовий електромобіль року”. Компактний електричний кросовер від BMW обійшов серйозних конкурентів, серед яких були Hyundai Palisade та Nissan Leaf. Перемога iX3 підкреслює зростаючу роль електричних SUV у глобальному автопромі.
Преміум-сегмент: перемога Lucid Gravity
У категорії розкішних автомобілів перемогу здобув Lucid Gravity – флагманський електрокросовер від Lucid Motors. Він випередив таких конкурентів, як Cadillac Vistiq та Volvo ES90, підтвердивши, що преміум-сегмент швидко переходить на електротягу.
Найбільш дискусійна перемога – спорткар року
Найбільше обговорень викликала категорія спортивних автомобілів. Переможцем став електричний седан Hyundai Ioniq 6 N, який отримав титул “Світовий спорткар року”. Він обійшов таких ікон, як BMW M2 CS та Chevrolet Corvette E-Ray. Це ще раз доводить, що навіть сегмент високих швидкостей більше не є виключно територією бензинових авто.
Міський сегмент: ставка на компактність
У категорії міських авто перемогу здобув компактний китайський електрокар Nio Firefly від NIO. Він випередив Hyundai Venue та Chevrolet Spark EUV, показавши, що майбутнє мегаполісів буде за компактними електромобілями.
Найкращий дизайн – Mazda 6e
Нагороду за дизайн отримав електричний ліфтбек Mazda 6e (також відомий як EZ-6) від Mazda. Йому вдалося обійти Kia PV5 та Volvo ES90 завдяки сучасному стилю та гармонійному поєднанню аеродинаміки й естетики.
Повний список переможців:
- Світовий автомобіль року – BMW iX3;
- Світовий електромобіль року – BMW iX3;
- Преміум-авто року – Lucid Gravity;
- Міський автомобіль року – Nio Firefly;
- Спорткар року – Hyundai Ioniq 6 N;
- Дизайн року – Mazda 6e.