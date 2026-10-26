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Названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні за 2026 рік

За дев'ять місяців поточного року українські водії найчастіше купували нові легкові автомобілі сірого кольору, які зайняли понад третину ринку. Така тенденція свідчить про бажання власників обирати максимально практичні та невибагливі у догляді відтінки для щоденної їзди.
Найпопулярніші кольори авто в Україні 2026 року

ФОТО: freepik.com|

Легкові автомобілі сірого кольору

Євген Гудущан
logo26 жовтня, 13:20
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Як повідомляє асоціація Укравтопром, загалом 36 відсотків від усіх реалізованих нових легковиків отримали саме сіре забарвлення. Абсолютним фаворитом у цій "сірій" команді став популярний японський кросовер Toyota RAV-4.

Другу сходинку в рейтингу водійських симпатій впевнено тримає білий колір, який обрали 27 відсотків покупців. Найбільш масовою моделлю у цьому світлому відтінку виявився практичний та доступний Renault Duster.

Класичні чорні автомобілі опинилися лише на третьому місці з показником у 17 відсотків. Цікаво, що в такому солідному забарвленні українці найчастіше реєстрували преміальні позашляховики Toyota LC Prado.

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Яскраві відтінки в меншості

Зелений колір кузова припав до душі 7 відсоткам вітчизняних автомобілістів. Тут першість знову здобув універсальний кросовер Renault Duster, який чудово виглядає у фірмовому забарвленні.

Замикає п'ятірку лідерів синій колір, якому віддали перевагу 5 відсотків покупців нових машин. Головним бестселером серед синіх авто став компактний міський хетчбек Skoda Fabia.

#Новини #Автобізнес
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