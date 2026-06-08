Названо найпопулярніші вживані автомобілі з-за кордону: український ринок продовжує скорочуватися

У травні 2026 року українці зареєстрували 18 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопром, це на 18% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Попри загальне зниження обсягів імпорту, структура ринку за типами силових установок помітно змінилася.

Бензинові автомобілі повернули лідерство

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто у травні зайняли бензинові моделі — 58% від усіх реєстрацій. Для порівняння, у травні 2025 року їхня частка становила 48%.

Розподіл ринку за типами двигунів виглядає так:

Бензинові автомобілі — 58%

Дизельні автомобілі — 19%

Електромобілі — 11%

Гібриди — 9%

Автомобілі з ГБО — 3%

Особливо помітним стало скорочення частки електромобілів — з 22% до 11% за рік. Натомість популярність гібридних моделей продовжує зростати.

Середній вік імпортованих авто

Середній вік легковиків, які у травні отримали українську реєстрацію, становив 9,4 року. Це свідчить про те, що основний попит українців залишається зосередженим на доступних автомобілях середнього віку.

Volkswagen Golf залишається беззаперечним лідером

Найпопулярнішою моделлю серед вживаних автомобілів з-за кордону вкотре став Volkswagen Golf. Модель традиційно користується попитом завдяки широкому вибору на європейському ринку, відносно недорогому обслуговуванню та хорошій ліквідності.

Топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто у травні 2026 року

Volkswagen Golf — 825 од.

Volkswagen Tiguan — 737 од.

Nissan Rogue — 645 од.

Audi Q5 — 587 од.

Skoda Octavia — 555 од.

Renault Megane — 547 од.

Ford Escape — 410 од.

Volkswagen Passat — 392 од.

Nissan Qashqai — 347 од.

Mazda CX-5 — 331 од.

Що показують результати травня

Травнева статистика демонструє кілька важливих тенденцій. По-перше, українці дедалі частіше обирають бензинові автомобілі, тоді як інтерес до електрокарів серед імпортованого секонд-хенду помітно знизився. По-друге, стабільним залишається попит на практичні європейські моделі та кросовери середнього класу.

Лідируючі позиції Volkswagen, Nissan, Audi та Renault підтверджують, що українські покупці насамперед орієнтуються на поєднання доступності, надійності та помірної вартості утримання. Особливо сильні позиції зберігають кросовери, які вже займають половину місць у десятці найпопулярніших імпортованих автомобілів.