Не чекайте відбою в авто: як заздалегідь дізнатися, чи працює сервісний центр МВС під час тривоги

Як повідомляє офіційний портал ГСЦ МВС, відомство продовжує поступово адаптувати свої підрозділи до умов воєнного стану. Тепер під час бронювання талона онлайн автомобілістам варто звертати увагу на додаткові текстові примітки біля назви обраної філії.

Як розшифрувати підказки в системі

Якщо біля назви установи вказано "Надання послуг в укритті постійно", це означає максимальну економію часу. Такий сервісний центр МВС фізично розташований під землею, тому адміністратори оформлюють документи незалежно від того, чи виють надворі сирени.

Позначка "Надання послуг в укритті на час повітряної тривоги" свідчить про комбінований формат роботи. У спокійний час фахівці приймають громадян у головному залі, а щойно лунає сигнал небезпеки – весь персонал разом із відвідувачами спускається до облаштованого сховища, де продовжує реєстраційні дії.

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Що робити, якщо позначки немає

Відсутність будь-яких уточнень біля назви підрозділу означає, що під час тривоги робота повністю зупиняється. У такому разі всім доведеться покинути приміщення та перейти до найближчого цивільного укриття за маршрутом, який зазвичай висить біля входу.

"У жодному разі не варто залишатися на території поруч із будівлею та чекати на відбій просто неба чи в авто", – наголошують представники ГСЦ МВС. Вони закликають водіїв не нехтувати власною безпекою та одразу прямувати до захисних споруд.

Безпека та автономність

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві запрацювали ще два підземні сервісні центри МВС. Безпечні робочі місця з повноцінним екзаменаційним класом та зонами очікування обладнали у підвальних приміщеннях, що дозволяє майбутнім водіям складати теорію навіть під час масованих атак.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, усі територіальні підрозділи відомства отримали системи автономного живлення. Це гарантує стабільний доступ до державних реєстрів та безперебійне обслуговування громадян в умовах можливих блекаутів.