Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, територіальні підрозділи активно розширюють спектр послуг для корпоративного сектору. Окрім звичних легковиків чи вантажівок, адміністратори оформлюють документи на специфічні машини, які працюють виключно на закритих територіях, складах або будівництвах.

Статистика свідчить про неабиякий попит на таку послугу. Майже 7,5 тисяч одиниць техніки отримали свої перші номерні знаки, а ще понад три тисячі машин успішно пройшли процедуру перереєстрації через зміну власника.

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Оформлення та бюрократія

Практика показує, що процес не займає багато часу. Наприклад, днями у Вінниці представники місцевої компанії змогли поставити на облік одразу три одиниці спеціалізованої техніки за один візит до установи.

Схожа ситуація відбулася і в Полтаві, де новий власник оперативно переоформив електричний штабелер. Ця складська машина, здатна перевозити дві палети одночасно, отримала свідоцтво про реєстрацію та номери одразу після перевірки договору купівлі-продажу.

Де отримати послугу

Важливий нюанс для бізнесу полягає в тому, що прив'язки до місця реєстрації компанії більше немає. Оформити великотоннажний транспорт можна у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, а повний перелік необхідних паперів завжди доступний на офіційному сайті відомства.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, перед візитом до установи варто ретельно перевіряти всі довідки. Найчастіше процес гальмується через банальну неуважність, наприклад, прострочені паспорти або розбіжності в персональних даних.

Також не забувайте, що під час планування візиту краще обирати ті філії, які працюють в укриттях. Це гарантує, що ви зможете отримати номери на свою техніку навіть під час повітряної тривоги, не чекаючи відбою на вулиці.