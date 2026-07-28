Не лише нові авто: попит на лізинг транспорту з пробігом швидко зростає

За даними Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», у травні 2026 року на облік поставили 386 вживаних автомобілів, профінансованих її компаніями-членами. Це на 8,4% більше, ніж у квітні.

Загалом за місяць лізингові компанії зареєстрували 1091 автомобіль – на 1,1% більше, ніж місяцем раніше.

Авто з пробігом зростають швидше за нові

У сегменті нових автомобілів травень виявився відносно стабільним. Лізингові компанії профінансували 705 нових машин, що на 2,5% менше за квітневий результат. На цьому тлі зростання вживаних автомобілів на 8,4% виглядає особливо помітним.

Така динаміка пояснюється насамперед ціною. Автомобіль із пробігом потребує меншого фінансування, а отже, початковий внесок і щомісячний платіж можуть бути доступнішими.

Для покупця це можливість обрати машину вищого класу або новішого року випуску, ніж він міг би придбати за власні кошти без залучення фінансування.

Чотири компанії контролюють понад 80% сегмента

Найбільшим гравцем у лізингу вживаних автомобілів у травні стала UFL Finance. На компанію припало 30,8% усіх реєстрацій.

Друге місце посіли «Авентус Лізинг» та бренд AUTOMONEY із часткою 20,7%. Компанія «АК+» забезпечила 16,6% угод, а «Віннер Лізинг» — 14,5%.

Разом ці чотири учасники сформували понад 82% ринку. Це означає, що сегмент поки залишається досить концентрованим, а основна кількість угод проходить через кілька великих компаній.

Головні покупці — фізичні особи

Структура клієнтів суттєво відрізняється від ринку нових машин.

Нові автомобілі в лізинг переважно купує бізнес. Компанії оновлюють службові парки, автомобілі для торгових представників, кур’єрів, керівників і виробничих потреб.

У сегменті авто з пробігом переважають фізичні особи. Для них лізинг став альтернативою автокредиту або купівлі машини за готівку.

Це підтверджує, що фінансовий лізинг поступово виходить за межі суто корпоративного інструменту. Ним дедалі активніше користуються звичайні автомобілісти, які хочуть розподілити витрати на кілька років.

Чим лізинг відрізняється від звичайного кредиту

У разі автокредиту покупець зазвичай одразу стає власником машини, хоча банк може оформити її в заставу.

Під час фінансового лізингу автомобіль до завершення договору належить лізинговій компанії. Клієнт користується ним, сплачує початковий внесок і регулярні платежі, а наприкінці строку може викупити транспортний засіб.

Лізингодавець зазвичай самостійно оформлює автомобіль, реєструє його та організовує страхування. Наприклад, УЛФ Фінанс передає клієнту вже зареєстровану машину з КАСКО та обов’язковим страхуванням цивільної відповідальності.

Зворотним боком є те, що до повного викупу клієнт не може вільно продати машину або переоформити її без погодження з лізинговою компанією.

Легковики формують майже три чверті ринку

Незалежно від того, нова машина чи вживана, найбільшу частину лізингового портфеля становлять легкові автомобілі.

За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка досягла 73,7% усіх транспортних засобів, зареєстрованих компаніями-членами Асоціації.

Легкий комерційний транспорт забезпечив 14,3% ринку, вантажівки — 7,1%. На спеціальну техніку та напівпричепи припало по 2,1%.

Такий розподіл показує, що український лізинг уже не обмежується вантажною технікою та корпоративними автопарками. Основним продуктом став звичайний легковий автомобіль.

Хто лідирує в лізингу легковиків

Найбільшу частку в сегменті легкових автомобілів із початку року отримала УЛФ Фінанс — 24,4%.

ОТП Лізинг посів друге місце з результатом 18,3%. На третьому місці розташувався «ВІП-Рент», який забезпечив 10,5% реєстрацій.

Розподіл відрізняється від сегмента машин із пробігом. Це пояснюється тим, що різні компанії орієнтуються на різних клієнтів: одні активніше працюють із приватними покупцями, інші — з великими корпоративними парками.

Renault — найпопулярніша марка в лізингу

Серед усіх легкових автомобілів, оформлених у лізинг із початку року, перше місце посіла Renault. На французьку марку припало 12,6% реєстрацій.

Toyota отримала частку 10,5%, Skoda — 9,4%, а Volkswagen — 7,3%.

Популярність цих брендів пояснюється широкими модельними лінійками та зрозумілими витратами на експлуатацію. Renault і Skoda мають сильні позиції в корпоративних парках, Toyota цінується за ліквідність і репутацію надійної марки, а Volkswagen широко представлений як серед нових, так і серед вживаних машин.

Стабільність рейтингу протягом кількох місяців свідчить про те, що вибір лізингових клієнтів уже сформувався, а компанії добре розуміють майбутню залишкову вартість цих автомобілів.

Чому лізингодавці обережно оцінюють вживані авто

Перед фінансуванням автомобіля з пробігом лізингова компанія має перевірити його технічний стан і реальну ринкову вартість.

Це важливо, оскільки саме машина залишається забезпеченням за договором. Якщо вона має приховані пошкодження, скручений пробіг або проблемні документи, її буде складніше продати у разі дострокового припинення угоди.

Через це до вживаних автомобілів можуть встановлювати обмеження за віком, пробігом, походженням і технічним станом. Умови також залежать від розміру авансу та строку лізингу.

Покупцеві варто окремо уточнювати, хто вибирає продавця, хто проводить перевірку автомобіля та чи можна замовити незалежну діагностику перед укладенням договору.

Що потрібно перевірити перед підписанням договору

Розмір щомісячного платежу не показує повної вартості лізингу.

У договорі можуть бути передбачені комісія за оформлення, страхові платежі, реєстраційні витрати, плата за оцінку автомобіля та умови дострокового викупу.

Важливо також з’ясувати, що станеться після ДТП або викрадення машини. Оскільки власником залишається лізингова компанія, страхове відшкодування спочатку отримує саме вона, а подальший розрахунок із клієнтом відбувається відповідно до договору.

Окремої уваги потребують штрафи за прострочення платежів, обмеження пробігу та вимоги щодо обслуговування на конкретних СТО.

Ринок продовжить зростати

Асоціація лізингодавців очікує подальшого розвитку сегмента вживаних автомобілів. Підставою є прискорення продажів упродовж останніх місяців і висока активність фізичних осіб.

Водночас за п’ять місяців 2026 року загальний автопарк лізингових компаній збільшився на 36,5%. Травень додав до нього ще понад тисячу транспортних засобів.

За збереження нинішньої динаміки лізинг авто з пробігом може стати помітною альтернативою банківському кредитуванню. Особливо для покупців, які не можуть придбати нову машину, але не хочуть витрачати всі заощадження на вживаний автомобіль одразу.