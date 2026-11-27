Як повідомляє видання Army Recognition, компанія Ford Motor Company планує суттєво розширити свою роль в американській оборонній промисловості.

Окрім створення важких транспортних засобів для піхоти, автовиробник інвестує у виробника космічних апаратів Revolution Space та готовий постачати двигуни, сенсори й системи LiDAR для військових дронів.

Стратегія бренду спирається на перевірені комерційні платформи, зокрема пікапи F-Series Super Duty та Ranger. Використання готових цивільних шасі, таких як F-550, дозволяє суттєво знизити витрати на розробку та подальше обслуговування військової техніки.

Яскравим прикладом такого раціонального підходу є бронеавтомобіль Roshel Senator, який масово випускається на базі F-550 і вже довів свою надійність у реальних бойових умовах.

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Конкуренція за армійські контракти

Наразі Ford змагається з General Motors та BC Customs за контракт на постачання 606 важких машин піхотного відділення для армії США у рамках програми ISV-H. Військові виділили кожному з трьох учасників по 3,33 мільйона доларів на створення прототипів, які мають бути готові до кінця березня 2027 року.

Цікаво, що армійців дуже приваблює досвід компанії у сфері мобільної генерації електроенергії.

"Система Pro Power Onboard, яка використовується на електричних пікапах F-150 Lightning, здатна видавати до 9,6 кВт енергії, що ідеально підходить для живлення польових командних пунктів, – зазначають експерти з питань закупівель.

Деталі для дронів та супутники

Що стосується безпілотників, то уряд США прагне залучити автогігантів до масового виробництва комплектуючих, щоб подолати залежність від традиційних оборонних підрядників. Мова йде не про створення повноцінних дронів з нуля, а про постачання електромоторів, приводів та датчиків для існуючих виробників БПЛА.

Паралельно дочірня компанія Industrial Platform LLC вклала кошти в Revolution Space. Цей крок дозволить застосувати досвід конвеєрного автомобільного збирання для масштабування виробництва передових автоматизованих супутників.