Не лише зі США: українці активно купують авто, вироблені в Канаді та Мексиці

За перші 30 днів серпня 2026 року в Україні вперше зареєстрували 6620 легкових автомобілів, віднесених до північноамериканської групи. За даними Інституту досліджень авторинку, 6585 із них були вживаними й лише 35 новими. Порівняно з аналогічним періодом липня кількість реєстрацій скоротилася на 6,5%, а проти серпня минулого року - на 4,7%.

Кожен третій імпортований автомобіль - з Північної Америки

Попри зменшення кількості реєстрацій, північноамериканські автомобілі зберігають помітну частку українського авторинку. На них припадає 31% усіх перших реєстрацій вживаних легковиків, імпортованих у серпні. Причому рік тому ця частка становила 29,7%.

Найбільше автомобілів у досліджуваній групі припадає на США: 4643 реєстрації, або 70,1%. Мексика забезпечила ще 1553 автомобілі, а Канада - 424. Отже, майже кожен четвертий автомобіль у цій групі має мексиканське походження.

Важливий нюанс: статистика Інституту побудована за першими трьома символами VIN-коду, а не за країною, з якої автомобіль фізично привезли в Україну. Тому, наприклад, Volkswagen, виготовлений у Мексиці, потрапляє до північноамериканської групи, хоча сам бренд німецький.

Такий підхід відрізняється від статистики, що враховує виключно автомобілі зі США. Нещодавно Auto24 вже розповідав, які вживані автомобілі зі США найчастіше купували українці у серпні . У ширшій статистиці Північної Америки помітно змінюються позиції окремих моделей.

Tesla Model Y та Volkswagen Tiguan розділили лише три автомобілі

Серед марок північноамериканського походження лідирує Tesla з результатом 1071 автомобіль. Майже наздогнав її Ford, який отримав 1023 перші реєстрації. Volkswagen посів третю позицію з 869 машинами.

Разом п'ять найпопулярніших марок забезпечили 65,5% усіх реєстрацій вживаних автомобілів цієї групи.

А ось серед конкретних моделей боротьба виявилася значно цікавішою. Tesla Model Y отримала 488 реєстрацій, тоді як Volkswagen Tiguan - 485. Третю позицію посіла Tesla Model 3 із результатом 472 автомобілі. Різниця між усіма трьома моделями становить лише 16 машин.

Популярність Tiguan не обмежується північноамериканськими версіями. Як раніше повідомляв Auto24, Volkswagen Tiguan очолив загальний рейтинг імпортованих вживаних автомобілів у липні . Тож цей кросовер успішно конкурує з Tesla незалежно від того, з якого ринку його привезли.

Американські автомобілі значно молодші за український автопарк

Середній вік імпортованих вживаних автомобілів північноамериканської групи становить 5,8 року, а медіанний - лише п'ять років. Причому понад 77% машин мають вік від трьох до десяти років. Автомобілів, старших за 15 років, зареєстрували всього 15.

Для порівняння, середній вік вживаних автомобілів, які перепродували всередині України у серпні, становив 16 років, а всього імпортованого секонд-хенду - 8,8 року. Отже, машини з Північної Америки, які вперше отримують українські номери, в середньому майже втричі молодші за автомобілі на внутрішньому вторинному ринку.

Бензин повернув собі перевагу над електромобілями

За типами двигунів найбільше серед імпортованих вживаних машин північноамериканської групи бензинових автомобілів. Їхня частка становить 55,3%. Електромобілі займають 25,5%, а гібриди - 14,1%. Решта припадає на дизельні машини та автомобілі з газобалонним обладнанням.

Загалом за досліджуваний період зареєстрували 1681 електромобіль. Це більше, ніж у липні, коли їх було 1597, однак значно менше за серпень минулого року з результатом 2431 машина.

Зміна структури імпорту пов'язана, зокрема, з поверненням ПДВ на електромобілі з початку 2026 року. Наприкінці минулого року покупці поспішали скористатися податковими пільгами, що спричинило різкий стрибок реєстрацій. У грудні за перші 30 днів було зареєстровано 14 615 автомобілів північноамериканської групи, тоді як у січні - лише 4154. Водночас податкові зміни не пояснюють усіх коливань імпорту, адже до цієї статистики входять і бензинові, і гібридні автомобілі.

Раніше Auto24 аналізував популярність американських автомобілів за підсумками 2025 року . Тоді електромобілі становили понад половину імпорту вживаних легковиків зі США. Тепер структура ринку помітно змінилася.

Нових автомобілів майже немає

Із 6620 автомобілів північноамериканської групи лише 35 були зареєстровані як нові. Причому навіть цю невелику кількість не можна повністю вважати машинами, фізично виготовленими у США, Канаді чи Мексиці.

Наприклад, до статистики потрапили 11 Jeep Avenger, хоча виробник випускає цю модель на заводі в польському місті Тихи. Причина полягає в особливостях класифікації за VIN-кодом, яку використовує Інститут досліджень авторинку.

Серед нових автомобілів цієї групи переважають гібриди: 19 реєстрацій проти 16 бензинових машин. Нових електромобілів не зафіксовано.

Таким чином, північноамериканський напрямок залишається для українців насамперед джерелом порівняно молодих вживаних автомобілів. Причому після торішнього ажіотажу навколо електромобілів дедалі більшу частину цього імпорту знову формують традиційні бензинові моделі.