Не міняють старі права на нові? Як законно змусити сервісний центр МВС видати документ

Як повідомляє юридична компанія Дорожній адвокат, найчастіше проблеми виникають із документами, які видавалися ще в республіках колишнього СРСР. Працівники сервісних центрів МВС аргументують свої відмови тим, що не можуть знайти інформацію в сучасних базах даних, або ж вимагають від водіїв заново йти на іспити.

Проте закон чітко каже, що давність видачі посвідчення не скасовує права на керування автомобілем. Якщо ви отримали свої водійські скоринки на території України до 1991 року, вони залишаються чинними, і ви маєте повне право добровільно обміняти їх на сучасний європейський формат.

Трохи інша ситуація з документами, які мають позначку "SU" та видавалися в інших радянських республіках. Їх прирівнюють до іноземних посвідчень, тому процедура перевірки тут складніша, але це все одно не привід для автоматичної відмови.

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Чому відсутність у базі – не вирок

Більшість старих прав видавалися задовго до появи Єдиного державного реєстру МВС, тому інформація про них лежить у паперових архівах. Відсутність електронного запису жодним чином не доводить, що ви купили права чи отримали їх незаконно.

За загальним правилом, обмін українського посвідчення відбувається без складання теорії та практики. Вимога чиновників перескладати іспити лише через вік документа є абсолютно безпідставною, до того ж вам зобов'язані коректно перенести всі відкриті раніше категорії у новий бланк.

Якщо адміністратор відмовляється проводити обмін, юристи радять вимагати офіційне письмове рішення з чітким обґрунтуванням. Маючи на руках такий папір, ви можете звернутися до адміністративного суду, який не лише скасує відмову, а й прямо зобов'яже сервісний центр видати вам нове посвідчення.

Бекграунд: що ще варто знати водіям

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спроби обміняти фальшиві права закінчуються криміналом. Нещодавно у сервісних центрах виявили одразу трьох водіїв із купленими в інтернеті бланками, що обернулося для них серйозними штрафами та судимостями. Водночас тим керманичам, у яких закінчилися перші дворічні права, варто пам'ятати: якщо за цей час ви отримали більше двох штрафів, доведеться перескладати іспити.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, обміняти посвідчення після зміни прізвища тепер можна повністю онлайн через Кабінет водія, замовивши доставку пластику поштою. А якщо ви плануєте візит до сервісного центру для переоформлення авто чи складання іспитів, не варто хвилюватися через відключення світла – усі установи МВС обладнані генераторами та працюють безперебійно.