Не просто трактор на рейках: Volvo випустила унікальний навантажувач з окремим гідроприводом

Як повідомляє європейський підрозділ Volvo Construction Equipment, розробкою цієї нетипової машини вони займалися спільно з інженерами компанії CE Engineering Solutions AB. Перший екземпляр такого "фронтовика" днями вже передали шведському дилеру Swecon Anläggningsmaskiner AB для подальшої експлуатації.

Чим дивує конструкція

Зазвичай у класичних шинно-рейкових системах спеціальні сталеві колеса просто опускаються на рейки, щоб утримувати техніку на колії. Тяга при цьому передається або штатними гумовими колесами, або через спеціальні рейкові вузли.

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Проте у випадку з моделлю L120H High Rail шведи пішли іншим шляхом. Головною фішкою машини від Volvo Construction Equipment став саме окремий гідростатичний привід на виважену задню вісь, що кардинально відрізняється від звичних суто механічних схем.

Шведи вперше у світовій практиці використали інноваційну концепцію рейкової тяги для пневмошинних спецмашин. Фото: Volvo Construction Equipment

Навіщо потрібна гідравліка

Використання гідростатичної трансмісії дає оператору змогу максимально плавно регулювати швидкість та тягове зусилля. Для залізничної специфіки це критично важливо, адже там постійно потрібне контрольоване рушання з місця та філігранне маневрування на мінімальних швидкостях.

До того ж, наявність окремого приводного контуру розв'язує руки інженерам щодо компонування додаткового навісного обладнання. Звісно, реальна ефективність такої системи залежатиме від того, як розподіляється навантаження між осями та наскільки добре гідравліка справлятиметься з тепловими навантаженнями.

Новий погляд на спецтехніку

Фактично цей проєкт демонструє свіжий підхід до створення залізничних помічників. Тепер модернізація полягає не лише в банальному прикручуванні сталевих котків, а й у повній переробці філософії тяги.

Наразі виробник не розкриває всіх технічних характеристик гідравлічних компонентів та точних цифр тягового зусилля. Проте сама концепція поєднання потужного фронтального навантажувача з незалежним гідроприводом для рейок виглядає дуже багатообіцяльно.