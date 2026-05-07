Не словами, а колесами: як на ділі це доводить маленька громада з Буковини

Як повідомляє BUKmedia з посиланням на міськраду, передано два позашляховики, квадроцикл. Окрім цього, буде ще додаток.

Читайте також Під прикриттям благодійності буковинець надурив армію на 12 машин



Що конкретно передали:

Opel Campo – пікап, придбаний за кошти громади;

– пікап, придбаний за кошти громади; Chevrolet Captiva – позашляховик, також профінансований місцевими підприємцями та колективами;

– позашляховик, також профінансований місцевими підприємцями та колективами; квадроцикл – придбаний одним із підприємств громади;

– придбаний одним із підприємств громади; вантажівка MAN – вже доставлена в Україну;

MAN – вже доставлена в Україну; електростанція – готується до передачі.

Техніка має добрий технічний стан й готова до роботи без попереднього ТО. Фото: сайт BUKmedia

За даними міської ради, два легкові автомобілі обійшлися приблизно у 3,6 тис. євро (Opel Campo) та 3,65 тис. євро (Chevrolet Captiva).

Окремо фінансувалася закупівля квадроцикла та вантажного автомобіля.

Читайте також У Чернівцях випустять на лінію 15 міських великих автобусів

Квадрик SokMoto Raptor має попит

Якщо про згадані автомобілі ми вже подавали описи, то про квадроцикл SokMoto Raptor 450L у камуфляжній лівреї ми ще нічого не повідомляли. Відразу скажемо, що армійцям ця модель у роботі сподобається.

Квадрик оснащено одноциліндровим чотиритактним двигуном об'ємом 450 куб. см, який видає потужність близько 34 к.с.

Квадроцикл SokMoto Raptor 4х4. Фото: сайт BUKmedia

З-поміж важливих деталей, можна назвати добротне комплектування – електропідсилювач керма (EPS), лебідка, захист рук та литі диски.

Громада, яка працює системно

Важливо, що це не разова акція. Підтримка 82-ї бригади вибудовується як послідовний процес: нинішній транш від легкового транспорту до важкої логістики й енергозабезпечення це переконливо доводить.

"Міський голова Василь Козак раніше передав воїнам 7 000 євро на придбання вантажного авто. Вантажівка MAN вже в Україні. Паралельно вирішується питання доставки електростанції - її передадуть бригаді разом із вантажівкою, – цитує BUKmedia повідомлення мерії.

Такими діями маленька Сокирянська громада демонструє просту формулу допомоги: коли фронту потрібно – рішення приймаються швидко, а техніка перетворюється на ресурс, що працює на результат.