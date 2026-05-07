Не словами, а колесами: як на ділі це доводить маленька громада з Буковини

Цю техніку вже передали, а MAN ще в дорозі
Як повідомляє BUKmedia з посиланням на міськраду, передано два позашляховики, квадроцикл. Окрім цього, буде ще додаток.
Що конкретно передали:
- Opel Campo – пікап, придбаний за кошти громади;
- Chevrolet Captiva – позашляховик, також профінансований місцевими підприємцями та колективами;
- квадроцикл – придбаний одним із підприємств громади;
- вантажівка MAN – вже доставлена в Україну;
- електростанція – готується до передачі.
Техніка має добрий технічний стан й готова до роботи без попереднього ТО.
За даними міської ради, два легкові автомобілі обійшлися приблизно у 3,6 тис. євро (Opel Campo) та 3,65 тис. євро (Chevrolet Captiva).
Окремо фінансувалася закупівля квадроцикла та вантажного автомобіля.
Квадрик SokMoto Raptor має попит
Якщо про згадані автомобілі ми вже подавали описи, то про квадроцикл SokMoto Raptor 450L у камуфляжній лівреї ми ще нічого не повідомляли. Відразу скажемо, що армійцям ця модель у роботі сподобається.
Квадрик оснащено одноциліндровим чотиритактним двигуном об'ємом 450 куб. см, який видає потужність близько 34 к.с.
Квадроцикл SokMoto Raptor 4х4. Фото: сайт BUKmedia
З-поміж важливих деталей, можна назвати добротне комплектування – електропідсилювач керма (EPS), лебідка, захист рук та литі диски.
Громада, яка працює системно
Важливо, що це не разова акція. Підтримка 82-ї бригади вибудовується як послідовний процес: нинішній транш від легкового транспорту до важкої логістики й енергозабезпечення це переконливо доводить.
"Міський голова Василь Козак раніше передав воїнам 7 000 євро на придбання вантажного авто. Вантажівка MAN вже в Україні. Паралельно вирішується питання доставки електростанції - її передадуть бригаді разом із вантажівкою, – цитує BUKmedia повідомлення мерії.
Такими діями маленька Сокирянська громада демонструє просту формулу допомоги: коли фронту потрібно – рішення приймаються швидко, а техніка перетворюється на ресурс, що працює на результат.