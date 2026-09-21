Небезпечний дефект: BYD відкликає 32 тисячі нових пікапів через запасне колесо, що відвалюється на ходу

Як повідомляє австралійське видання Drive, під першу масову сервісну кампанію китайського бренду в Австралії потрапили 32 009 автомобілів BYD Shark 6. Це популярні гібридні пікапи, випущені з серпня 2024 по червень 2026 року. Проблема виявилася в механізмі кріплення запасного колеса під днищем авто.

Через неправильне встановлення або недостатнє затягування на заводі, трос, який тримає колесо, швидко перетирається від вібрацій. Уявіть ситуацію: ви їдете трасою, і раптом важке колесо відривається та летить у лобове скло машини позаду. Це пряма загроза життю інших водіїв та гарантована масштабна ДТП.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що робити власникам

Виробник обіцяє безкоштовно замінити весь механізм на модернізований. Процедура на СТО займає близько пів години. Але поки машина не доїхала до дилера, інженери BYD дають чітку інструкцію: самостійно зняти запасне колесо і покласти його в кузов або залишити в гаражі.

Цікаво, що це вже не перша серйозна проблема з безпекою у машин цього бренду за останній час. Нещодавно ми писали про відкликання понад 180 тисяч кросоверів Tang та седанів Qin. Там через дефект обмежувача педалі гальма стоп-сигнали продовжують світитися навіть тоді, коли водій прибрав ногу з педалі, що створює хаос на дорозі.