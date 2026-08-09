Як у Польщі працюють приховані фоторадари та автомобілі поліції

Розпізнати "засаду" можна, але тут потрібна уважність і це допоможе уникнути штрафу. Зазвичай мобільні фоторадари адаптовані у звичайне авто, але з камерою.

Інспекція автомобільного транспорту Польщі (ITD) використовує 62 автомобілі без розпізнавальних знаків. Вони обладнані чеськими радарами Ramet AD9C. Про це повідомляє ресурс "Польща за кермом".

У ролі мобільних фоторадарів працюють:

Ford Focus;

Ford Mondeo;

Peugeot Partner;

Volkswagen Passat.

Такі машини можуть стояти на узбіччі дороги й виглядати як звичайний припаркований автомобіль. Насправді ж вони автоматично контролюють швидкість транспорту.

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Як розпізнати автомобіль із фоторадаром

Є кілька характерних ознак. По-перше, головка радара встановлена в решітці радіатора або передньому бампері. По-друге, через лобове скло добре проглядається відеокамера.

Зовні він не схожий на автомобіль поліції, але коли пригледітися, співставити, то тут все стає на свої місця – засада. Фото: voditeli.pl

Є ще одна прикмета. Експерти вказують на встановлені у передньому бампері парні спалахи, схожі на додаткові денні ходові вогні. Вони вмикаються лише за недостатньої видимості.

Уся інформація про порушення передається в цифровому вигляді до офісу ITD. Після перевірки власника автомобіля йому поштою надсилають повідомлення про порушення та форму для заповнення.

Далі все просто – "лист щастя" прийде за місцем реєстрації водія та його автомобіля.

Як впізнати поліцейський автомобіль без розпізнавальних знаків

Поліцейські на автомобілях без розпізнавальної атрибутики явище доволі поширене в Польщі. На дорогах працює поліцейська група SPEED, яка спеціалізується на боротьбі з небезпечними порушеннями.

На що варто звернути увагу. Як правило, за кермом завжди перебувають офіцери у поліцейській формі. Службовий картуз в основному лежить на передній панелі.

Помітною прикметою є за заднім склом встановлений електронний екран із написом великими буквами "STOP POLICJA". Зазвичай він вимкнений, видніється лише планка його панелі. Вмикається лише за потреби.

Тут є звукові, світлові сигнали спецтранспорту плюс інформаційна LED-планка з необхідним наказовми текстом, обовязковим до виконання. Фото: voditeli.pl

Окрім цього, над передньою панеллю, біля лобового скла, розміщена камера, а в решітці радіатора можна помітити приховані сині проблискові маячки;

Не варто ігнорувати ще одну прикмету – стиль руху. Під час фіксації швидкості патрульний автомобіль тривалий час рухається позаду транспортного засобу, витримуючи однакову дистанцію.

Які автомобілі прихованого контролю використовує SPEED

Якщо раніше польські водії асоціювали приховані патрулі переважно з BMW, то сьогодні парк значно різноманітніший.

Зокрема, поліцейські використовують:

BMW 330i потужністю 258 к.с.;

Skoda Superb 2.0 TSI потужністю 280 к.с.;

Cupra Formentor 2.0 TSI потужністю 310 к.с.;

Kia Stinger із 3,3-літровим V6 потужністю 370 к.с.

Найкраща порада тут

Попри можливість впізнати окремі ознаки прихованих патрулів чи мобільних фоторадарів, покладатися на це не варто. Польська поліція та ITD регулярно оновлюють парк автомобілів і технічне оснащення, а моделі машин та обладнання можуть змінюватися.

Найкращий спосіб уникнути штрафів – дотримуватися встановлених швидкісних обмежень.