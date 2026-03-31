Незаконне оформлення авто через базу МВС: у Києві арештували організаторів масштабної афери

Масштаб незаконного оформлення автомобілів із використанням доступу до бази даних Міністерства внутрішніх справ України поширювався на пять областей у різних регіонах України.

Як повідомляють Офіс Генерального прокурора та Головне управління Національної поліції у Києві, організатори заробили на незаконних операціях приблизно 6,5 млн гривень, провівши з січня 2025 року майже 13 тисяч угод купівлі-продажу.

Що відомо про злочин

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 12 особам. Вони вважалися кістяком угрупування з широкими повноваженнями управління процесами та фінансовими потоками.

За даними слідства, організатори створили мережу фіктивних компаній, які нібито надавали послуги комісійного продажу автомобілів.

Створені фірми оформлювали на підставних осіб, які:

отримували офіційний доступ до бази МВС;

оформлювали кваліфіковані електронні підписи;

передавали ці дані організаторам схеми.

Фірми реєструвалися на підставних осіб з мінімом ризику для організаторів. Фото: Офіс Генпрокурора

Як працювала схема

Зловмисники здійснювали незаконні операції без участі власників або покупців авто. Зокрема:

укладали договори купівлі-продажу без присутності сторін;

оформлювали транспортні засоби, що перебувають у розшуку;

легалізували авто з підробленими документами;

занижували вартість автомобілів через фіктивні оцінки.



Географія діяльності

Послуги надавали у кількох регіонах України:

Київська область

Житомирська область

Вінницька область

Черкаська область

Одеська область

Скільки це коштувало

Вартість"послуг" становила від 3 000 до 10 000 гривень – залежно від складності документів.

До злочинних діянь причетні понад півсотні людей та ще з десяток організаторів схеми. Фото: поліція Києва

Як розвивається слідство такого масштабу

За попередніми даними, до схеми могли бути залучені понад 50 осіб. Правоохоронці провели 48 обшуків. Досудове розслідування здійснюють слідчі Національна поліція України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки.

Залежно від вчиненого їм інкримінують ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

За вчинене їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.