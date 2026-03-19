Незаконний "трансфер" до ЄС: на Закарпатті викрили три схеми переправників ухилянтів

Йдеться про організовані схеми на ділянках українсько-угорського та українсько-румунського кордонів. Про це йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон

Операцію провели офіцери Мукачівського прикордонного загону спільно з поліцією, СБУ та прокуратурою.

Читайте також Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

До $11 тисяч за "послугу"

У місті Мукачево затримали двох жителів Закарпаття, які організували канал незаконного виїзду до Угорщини поза пунктами пропуску.

Своєму клієнту вони пообіцяли безперешкодний перетин кордону за 11 тисяч доларів США.

Схема з Івано-Франківщини: доставка до кордону

Ще одну спробу незаконного переправлення викрили правоохоронці разом із міжвідомчою групою. Затримано жительку Івано-Франківської області, яка за 10 тисяч доларів доставляла “клієнта” на Закарпаття.

Бізнес з "гарантованого" переправлення ухилянтів до ЄС не згортається, хоча на всіх ділянках кордону усі стежки давним-давно відомі.

Далі чоловік мав незаконно перетнути кордон у районі відділу прикордонної служби "Вилок".



Канал до Румунії перекрили біля кордону

Окремо правоохоронці ліквідували ще одну схему — цього разу на українсько-румунському напрямку.

На околиці села Великий Бичків затримали місцевого жителя, який віз чоловіка до кордону. Вартість такої "послуги" становила 9 тисяч доларів США.

Читайте також Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту



Що загрожує організаторам

Усіх причетних затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. У разі доведення вини фігурантам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.