Незалежний дизайнер поєднав Daewoo Matiz із елементами Porsche 911: що з цього вийшло

Основною деталлю редизайну стала інтеграція передніх фар у формі смаженого яйця від дорестайлінгової моделі Porsche 996 в короткий капот Daewoo Matiz. Нижче розташований передній бампер у стилі Turbo зі збільшеними повітрозабірниками та інтегрованим спліттером.

Профіль та задня частина автомобіля отримали широкі розширені колісні арки, графіку 996, п'ятиспицеві легкосплавні диски у стилі Porsche, задні ліхтарі, з'єднані світловідбиваючою смугою на всю ширину у стилі 911 Carrera 4S, спойлер на даху, чорні наклейки на нижній частині, оздоблення бампера в колір кузова та подвійні вихлопні труби.

"Я завжди думав, що Matiz виглядає так, ніби його розробили у співпраці з Porsche, тому фари 911-го ідеально до нього пасують", – розповів автор у соціальних мережах, додавши, що 996-й є одним із його улюблених автомобілів.

Технічний контекст та історія моделей