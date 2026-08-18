Незалежний дизайнер поєднав Daewoo Matiz із елементами Porsche 911: що з цього вийшло

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Daewoo Matiz у стилі Porsche
Основною деталлю редизайну стала інтеграція передніх фар у формі смаженого яйця від дорестайлінгової моделі Porsche 996 в короткий капот Daewoo Matiz. Нижче розташований передній бампер у стилі Turbo зі збільшеними повітрозабірниками та інтегрованим спліттером.
Профіль та задня частина автомобіля отримали широкі розширені колісні арки, графіку 996, п'ятиспицеві легкосплавні диски у стилі Porsche, задні ліхтарі, з'єднані світловідбиваючою смугою на всю ширину у стилі 911 Carrera 4S, спойлер на даху, чорні наклейки на нижній частині, оздоблення бампера в колір кузова та подвійні вихлопні труби.
"Я завжди думав, що Matiz виглядає так, ніби його розробили у співпраці з Porsche, тому фари 911-го ідеально до нього пасують", – розповів автор у соціальних мережах, додавши, що 996-й є одним із його улюблених автомобілів.
Технічний контекст та історія моделей
- Daewoo Matiz, що також продавався під брендами Chevrolet та Pontiac у Мексиці, розробила студія Italdesign під керівництвом Джорджетто Джуджаро у 1998 році.
- Міський автомобіль оснащувався 0,8-літровим трициліндровим двигуном потужністю 51 кінська сила. Для порівняння, базова Porsche 996 Carrera 1997 року мала атмосферний 3,4-літровий опозитний шестициліндровий мотор на 300 "коней".