Як повідомляє Notebookcheck, Badger використовує батарею, електромотори, комп'ютери, камери, проводку, центральний дисплей і частину салону від Tesla Model 3. Сама Hoffman EV підтверджує, що автомобіль побудований навколо агрегатів донорської Tesla, але отримує повністю нові шасі та кузов.

Мінівен, пікап і майже сафарі-кар

Колісна база залишилася від Model 3, проте загальна довжина зменшилася завдяки короткому передньому звису. Кузов виготовлений із переробленого алюмінію, внутрішні панелі - з переробленого HDPE-пластику.

Дах і двері можна знімати, а конфігурацію салону змінювати залежно від завдання. У максимальному варіанті Badger вміщує 11 людей і юридично реєструється у США як автобус.

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Auto24 вже розповідав про Badger після його показу на SEMA. Тепер з'явилися нові подробиці щодо реальної експлуатації.

Кліренс становить близько 20 см, кути в'їзду та з'їзду - по 37 градусів. При цьому електромобіль розганяється до 60 миль/год менш ніж за чотири секунди.

Supercharger залишився, а з FSD складніше

Оскільки електроніка походить від Tesla, Badger може працювати з мобільним застосунком, отримувати оновлення "по повітрю", використовувати Dog Mode та заряджатися на Supercharger.

Це особливо цікаво, адже Tesla раніше обмежувала Supercharging для деяких серйозно пошкоджених і відновлених машин. Auto24 писав про зміну цієї політики.

Обладнання для FSD теж збережене, але Hoffman не планує самостійно активувати систему через юридичні ризики. Тим більше, FSD залишається системою допомоги водієві, а не повноцінним автопілотом. Нещодавно Auto24 показував, як дві Tesla з FSD намагалися розминутися на вузькій дорозі.

Ціна близько 70 тисяч доларів

Головний мінус квадратного кузова - аеродинаміка. Під час поїздки на виставку Badger зміг проїхати трасою приблизно 150 миль, тобто близько 240 км. Після доопрацювання кузова Hoffman розраховує підняти цей показник приблизно до 320 км.

Орієнтовний бюджет готового проєкту становить близько 70 тисяч доларів разом із донорською Model 3. Серійний прототип мають підготувати на початку 2027 року, а плановий темп виробництва становить близько 100 машин на рік.

Фактично Badger показує, скільки різних автомобілів можна побудувати навколо техніки старої Model 3, якщо перестати вважати, що вона обов'язково повинна залишатися седаном.