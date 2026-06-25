Нідерланди закупили 119-сильні мотоцикли Yamaha для контролю платних доріг: євровіньєток не буде

До складу Голландської транспортної інспекції (ILT) надійшли нові мотоцикли Yamaha Tracer 9GT. Двоколісна техніка потужна й уже укомплектована не тільки необхідною атрибутикою для дорожньої інспекції, але й новітньою апаратурою дослідження.

Як пише nieuwsmotor.nl, інспектор буде відстежувати плату комерційним транспортом віддалено. Система працюватиме за розробленим алгоритмом і за мить виявлятиме неплатників.

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Технологія вже протестована

Встановлена на мотоциклі апаратура здійснюватиме моніторинг дотримання правил електронної оплати проїзду вантажівками. Спецобладнання подаватиме сигнал щодо транспортних засобів, які не сплачують дорожній збір.

У разі фіксації порушення вантажівку зупинятимуть, водія попереджатимуть про порушення і та супроводять до контрольного пункту.

Особливістю нідерландської системи є обов’язкове використання активного бортового пристрою навіть на безкоштовних ділянках доріг. Його вимкнення також вважатиметься порушенням.

Ось так виглядає цивільна версія мотоцикла Yamaha Tracer 9GT зразка 2025 року. Фото: Yamaha

Які мотоцикли взято на службу

Працюватимуть в інспекції мотоцикли Yamaha Tracer 9GT. Ця модель має трициліндровий двигуном об’ємом 0,9 літра потужністю 119 к.с. Мотоцикл здатний розганятися до 100 км/год за 3,3 секунди та розвивати максимальну швидкість 210 км/год.

Попри те, що модель доступна як із механічною, так і з автоматичною коробкою передач, нідерландська інспекція обрала версію з "механікою".

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Суму штрафів уже озвучено



Для перевізників порушення нових правил може коштувати дорого. Якщо вантажівка не має договору з оператором системи стягнення плати, штраф становитиме 400 євро (20 406 грн).

Якщо договір укладено, але бортовий пристрій неактивний, доведеться сплатити 250 євро (12 754 грн). Такі ставки діятимуть до 31 грудня 2026 року.

З 1 січня 2027 року розмір штрафів зросте удвічі – до 800 та 500 євро відповідно, тобто 40 813 та 25 508 грн відповідно.

А це той же мотоцикл Yamaha Tracer 9GT, але вже в патрульній лівреї та з апаратурою моніторингу оплати проїзду доріг комерційним транспортом. Фото: ILT

Уряд очікує, що нова система стане вагомим джерелом надходжень до бюджету. Досвід сусідньої Бельгії свідчить, що електронний збір плати з вантажного транспорту може приносити мільярди євро та покривати значну частину витрат на дорожню інфраструктуру.