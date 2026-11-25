Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, до установи під номером 8049 пані Галина прийшла у супроводі доньки. Попри хвилювання та невеличку заминку з документами через помилку в ідентифікаційному коді, адміністратори швидко владнали проблему, і пенсіонерка блискуче впоралася з тестами.

Пів століття жінка подорожувала Україною на пасажирському сидінні поруч із коханим чоловіком. Він завжди був за кермом, а вона виконувала роль штурмана, прокладаючи маршрути ще за старими паперовими картами.

Після раптової смерті чоловіка від імунного захворювання в родині залишився автомобіль на механіці. Замість того, щоб замикатися в собі, Галина Євгенівна вирішила взяти керування життям та машиною у власні руки.

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Секрет успіху та вибір коробки передач

Перед початком навчання жінка відверто зізналася інструкторам у своїх сумнівах, але родина та викладачі її підтримали. Особливо мотивували слова онука, який постійно повторював, що бабуся крута і в неї все вийде.

Тим, хто боїться сідати за кермо, новоспечена водійка радить починати з малого. Спочатку варто просто придивлятися до дороги з пасажирського крісла: вивчати знаки, розмітку та черговість проїзду перехресть, адже так теорія засвоюється набагато легше.

Попереду в жінки практичні заняття. Оскільки сімейне авто обладнане механічною коробкою передач, вчитися вона планує саме на ній, щоб згодом впевнено курсувати Житомирською трасою до своєї дачі.

Психологи кажуть: коли старші люди саморозвиваються, вчаться новому і здобувають знання, життя продовжується на 8 років. Як уже повідомлялося на нашому сайті, втрата близької людини часто стає переломним моментом, який змушує шукати нові опори.