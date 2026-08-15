Німеччина дозволила рух фур у неділю: дороги підхоплюють вантажі, які не можуть везти річки

Відтак вантажівкам дозволили їздити у неділю. Станом на нинішні вихідні тимчасові винятки запровадили або готують у 12 федеральних землях.

Про це повідомляють ряд провідних німецьких ресурсів, серед яких Frankfurter Rundschau, tagesschau.de, rbb24. de та ряд інших.

Де уже завтра, 16 серпня, фури поїдуть безперешкодно

До 31 серпня знято обмеження на недільний рух вантажівок у Берліні, Бранденбурзі, Гамбурзі, Бремені, Нижній Саксонії, Гессені, Північному Рейні-Вестфалії, Мекленбурзі-Передній Померанії, Тюрингії, Баварії, Баден-Вюртемберзі та Шлезвіг-Гольштейні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У Рейнланд-Пфальці та Саарланді пішли ще далі й послаблення продовжили до 30 вересня.

При цьому правила відрізняються: Берлін, Бранденбург і Гессен дозволяють недільні перевезення переважно для вантажів, які через низьку воду не можуть нормально доставлятися річками.

У Гессені та Баварії винятки стосуються вантажівок понад 7,5 т, а в Баварії – лише критично необхідних поставок.

Дороги не замінять річки

Проблема для логістики значно масштабніша, ніж просто додаткові вантажівки на трасах. Низька вода вже обмежує місткість суден і створює затримки на шлюзах, тому частину вантажопотоку доводиться терміново переводити на автодороги та залізницю.

"Через порушення водних шляхів можна компенсувати переведення вантажних перевезень на автомобільний та залізничний транспорт лише частково. Це пом’якшить наслідки низького рівня води, але не може повністю замінити відсутні транспортні потужності, – зазначили у Федерації німецької промисловості BDI

Deutsche Bahn готова підсилити залізничні перевезення: її вантажний підрозділ DB Cargo оперативно мобілізували близько 400 додаткових вагонів. Однак навіть це не компенсує повністю втрати потужності внутрішнього судноплавства.

У виграші автоперевізники

Німецьке транспортне відомство очікує, що проблема з низьким рівнем води збережеться упродовж серпня. У найбільшому виграші від переадресації вантажів з водних шляхів на суходіл виявилися автоперевізники, які гнучкіші й оперативніші за залізницю.

Для великих і малих транспортних компаній нинішній серпень став своєрідним карт-бланшем, обсяги замовлень вже виливаються через вінця, що весь логістичний сектор лише радує: такого масштабного попиту на вантажні перевезення автомобілісти вже давно не знали.