Німеччина готує гігантське замовлення на БМП Boxer: чи дістанеться щось з того Україні

Таку новину озвучив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час зустрічі з аналітиками. Про це з посиланням на його слова повідомив німецький спеціалізований мілітарі-ресурс hartpunkt.de.

Раніше у Німеччині очікували, що угоду укладуть у першій половині 2026 року. Однак тепер у Rheinmetall прогнозують, що підписання може відбутися не раніше другої половини цього року.

Хто вироблятиме Boxer

Бронемашини Boxer виробляє компанія ARTEC GmbH – спільне підприємство Rheinmetall та KNDS Germany. Зазвичай закупівлі таких машин для європейських армій проходять через агентство оборонних закупівель OCCAR.

Наразі сторони ще мають узгодити кілька ключових питань, як от хто саме виступатиме замовником. Втім, у випадку проєкту Arminius контракт можуть оформити напряму через Федеральне управління обладнання та підтримки Бундесверу (BAAINBw).

Новітня німецька самохідна артилерійська установка (САУ) RCH 155 на шасі колісного бронетранспортера Boxer

Які машини хоче Бундесвер

Поки остаточно не визначено:

скільки саме Boxer отримає армія;

які модифікації увійдуть до контракту;

у які терміни їх постачатимуть – до 2029 чи до 2035 року.

За словами Паппергера, частину варіантів можуть виключити через ризики затримок, адже деякі модифікації все ще перебувають у стадії розробки.

Rheinmetall уже готується до масштабного виробництва

У Rheinmetall прогнозують, що Бундесверу щороку знадобиться до 1000 машин Boxer. Половину має виготовляти Rheinmetall, ще 500 – KNDS Germany.

Компанії вже почали інвестувати у закупівлю компонентів із довгими термінами постачання, щоб підготуватися до серійного виробництва. Водночас у Rheinmetall наголошують: масштабне розширення виробничих потужностей можливе лише після остаточного підписання контракту.

Можливо, щось і Києву перепаде…

В Україні про цю машину інформації мало. Станом на початок 2026 року інформація про загальні постачання бойових машин піхоти Boxer RCT30 відсутні.

Моніторинг показав згадку про цю техніку у січні 2025 року, коли повідомлялося про намір передати Києву дев'ять бронемашин. Після цього нових офіційних деталей щодо постачань не знайшлося.

Броньована колісниця цієї серії в різних операційних версіях вважається однією з найсучасніших німецьких БМП. Boxer не є основною бронемашиною в постачаннях до України, як от, скажімо:

Через це при умові постачань Boxer, якщо вони були, можна вважати такі транспортні транші точковими, без прив'язки до великих партій.

Відтак розраховувати, що в перспективі щось з того великого замовлення "Боксерів" хоча б з десяток машин перепаде Україні не варто, але з лінійних військових части та складів резерву на постачання можна сподіватися.