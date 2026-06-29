Німеччина передала громаді на Миколаївщині унікальний Mercedes-Benz Arocs із краном-маніпулятором

Автопарк підприємства поповнили самоскид Mercedes-Benz Arocs 2132 із краном-маніпулятором Hiab та екскаватор-навантажувач JCB 3CX.

Про нове надходження техніки йдеться в релізі на сайті та ФБ-сторінці Березанської селищної громади.

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Дві машини в одній

Про екскаватор-навантажувач JCB 3CX редакція Авто24 писала не раз, повторюватися не будемо. А ось про самоскид варто сказати – не часто така техніка надходить в траншах.

На цій деталі відразу зробимо акцент: найцікавішою новинкою транспортного траншу дійсно став самоскид Mercedes-Benz Arocs 2132 із закабінною крановою установкою Hiab X-Duo 112.

Завдяки такому поєднанню автомобіль може самостійно завантажувати, перевозити та розвантажувати будівельні матеріали, труби, бетонні конструкції, металеву арматуру, фасовану продукцію чи обладнання без використання окремого автокрана.

Передача техніки в автопарк комунгоспу "Березань". Фото: Березанська громада

Кран-маніпулятор здатний підіймати вантажі масою до 10,5 тонни, а його телескопічна стріла працює на вильоті від 5,7 до 14,6 метра. Це дозволяє використовувати машину під час аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах тепло-, водо- та електропостачання.

Незвичайна конструкція кузова

Самоскид отримав платформу Meiller-Kipper із незвичною конструкцією бортів. На відміну від класичних самоскидів, де борти навішені зверху, тут вони відкидаються вниз або можуть повністю зніматися з нижніх петель.

Таке рішення дає змогу швидко перетворити автомобіль на бортову вантажівку для перевезення довгомірних вантажів, будівельних конструкцій, піддонів чи великогабаритного обладнання, зокрема трансформаторів або опор.

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Для ремонту об'єктів інфраструктури

У громаді зазначають, що нова техніка допоможе швидше ліквідовувати аварії, ремонтувати дороги, перевозити сипучі матеріали, прибирати великогабаритне сміття та усувати наслідки негоди.

Передача спецтехніки відбулася в межах пакета Зимової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проєкт реалізувало GIZ Ukraine: Resilient Society.