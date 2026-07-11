Чи справді українцям в Німеччині можна отримати водійське посвідчення без іспитів

Підставою для цих повідомлень став документ Bundesrat-Drucksache 318/26, який дійсно передбачає включення України до Anlage 11, німецького Положення про водійські посвідчення (Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV).

Саме цей додаток містить перелік держав, посвідчення водія яких можуть обмінюватися в Німеччині за спрощеною процедурою. Однак після моніторингу Авто24 офіційних джерел ФРН та консультації в урядових колах Німеччини, змушені констатувати: документ наразі ще не набув чинності.

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Чому виникла плутанина

Останніми днями документ активно обговорювався напередодні засідання Бундесрату, через що в соціальних мережах і навіть деяких ЗМІ почали з'являтися повідомлення про нібито вже ухвалене рішення.

Насправді ж ідеться про Bundesrat-Drucksache 318/26 – урядовий проєкт постанови Федерального міністерства транспорту Німеччини. Документ справді містить норму про включення України до Anlage 11 FeV, однак сам факт появи проєкту або його розгляду ще не означає автоматичного набуття ним чинності.

На момент підготовки матеріалу офіційної інформації про завершення всієї процедури та набуття постановою чинності оприлюднено не було.

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Що саме пропонує документ

Якщо постанову буде остаточно ухвалено, Україну внесуть до переліку держав, посвідчення водія яких можна буде обмінювати за спрощеною процедурою.

У пояснювальній записці дійсно зазначено, що Україну та Чорногорію пропонується включити до переліку держав, зазначених у Додатку 11 Положення про водійські посвідчення. При цьому автори документа окремо пояснюють причину такого рішення:

"Система водійських посвідчень України, зокрема щодо категорій транспортних засобів, є порівнянною з європейською. …Щоб забезпечити мобільність українців і після завершення режиму тимчасового захисту, українські посвідчення водія мають отримати можливість обмінюватися без складання іспитів, – зазначають автори проєкту.

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Фактично саме ця норма і стала причиною хвилі публікацій в засобах масової інформації та соціальних мережах.

Які категорії можуть підпасти під спрощений обмін

У тексті змін до Anlage 11 вже наведено окремий рядок для України. Проєкт передбачає, що для українських посвідчень категорій:

A1;

A;

B;

BE;

C1;

C1E;

C;

CE;

D1;

D1E;

D;

DE

буде зазначено:

theoretische Prüfung – nein ;

; praktische Prüfung – nein.

Тобто під час обміну посвідчення, як ви вже зрозуміли, не потрібно складати ні теоретичний, ні практичний іспити.

В проєкті цього документа Bundesrat-Drucksache 318/26 на сторінці 23 сказано, що українські посвідчення можуть обмінюватися без іспитів. Колаж: Авто24

Але є один виняток

У документі міститься важлива примітка. Якщо український водій отримав категорії C або D без попереднього отримання категорії B, то для видачі німецької категорії B все ж необхідно буде складати теоретичний та практичний іспити.

Про це конкретно окремим рядок сказано на 17-й сторінці згаданого документа: "Wurden die ukrainischen Klassen C oder D ohne die Klasse B erteilt, ist für die Erteilung der Klasse B die theoretische und praktische Prüfung abzulegen".

До речі, на другій сторінці у п'ятому абзаці є уточнення про те, що українську мову буде додано як іноземну мову до Додатка 7 Правил про водійські посвідчення для складання теоретичного іспиту з водіння.

Інших винятків щодо необхідності проходження іспитів документ не містить.

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Чому Німеччина пропонує такі зміни

У пояснювальній записці автори постанови прямо вказують, що українські посвідчення вже визнаються в Німеччині в межах режиму тимчасового захисту.

Однак цей режим має обмежений строк дії. Саме тому федеральний уряд пропонує створити постійний механізм, який дозволить українцям після завершення тимчасового захисту без зайвих бюрократичних процедур інтегруватися в німецьке суспільство та ринок праці.

Водночас у документі наголошується, що українська система категорій водійських посвідчень є достатньо сумісною з європейською, що й стало головним аргументом для включення України до Anlage 11.

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Що це означає для українських водіїв

Якщо документ буде остаточно ухвалено та офіційно набуде чинності, українські водії отримають можливість обмінювати свої посвідчення за тією ж процедурою, яка вже діє для громадян інших країн, включених до Anlage 11 FeV.

Тобто для більшості категорій не доведеться повторно проходити навчання або складати теоретичний і практичний іспити. Поки говорити про те, що така процедура вже запрацювала, передчасно. Варто дочекатися офіційного завершення законодавчої процедури та набуття постановою чинності.

Авто24 й надалі стежитиме за розвитком ситуації та повідомить одразу після появи офіційного остаточного рішення німецької влади.