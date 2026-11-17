Як повідомила офіційна сторінка Deutsches Heer у соцмережі Instagram, ідея створення такого захисту надійшла лише від самих військових. Бійці 45-ї танкової бригади Litauen планують не чекати заводських рішень, а зробити все з підручних матеріалів.

Для роботи солдатам знадобилися лише кутові шліфувальні машини, різаки по металу, металеві сітки та болти. Панелі нарізали за розміром прямо в польових умовах, після чого по черзі прикрутили їх до башти танка, утворивши суцільний навіс.

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Навіщо німцям такий тюнінг

Головне завдання цієї конструкції – зупинити ворожі безпілотники ще до того, як вони досягнуть основної броні башти. Навіть якщо дрон вибухне, металева сітка суттєво послабить кумулятивний струмінь бойової частини.

"Цей каркас швидше має будуватися власними силами та якомога. Такий підхід доводить, що сучасні реалії змушують навіть найконсервативніші армії світу переймати досвід імпровізованого бронювання, – зазначили представники німецької армії.

Без заводського встановлення і фактично "на коліні" танкіти майстрували в польових умовах антидроновий захист танка Leopard 2A7A1. Фото: Deutsches Heer в Instagram

Цікаво, що модернізацію провели в рамках масштабних військових навчальних закладів Freedom Shield 26-II, які тривають з 17 до 27 листопада. Під час цих маневрів бригада використовує близько 700 дронів, що вдвічі більше, ніж на попередніх навчаннях у червні.

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Ймовірно, з "мангалами" була репетиція

Практика показує, що подібні "мангали" стали життєвою необхідністю для будь-якого сучасного танка. І якщо раніше таку конструкцію викликали здивування, то тепер це абсолютно адекватний і робочий метод зберегти дорогу техніку та життя екіпажу.

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Є ще один цікавий привід щодо набраних вище навчальних пунктів «Щит свободи 26-II» (Freedom Shield 26-II), в яких 45-та бронетанкова бригада «Литва» бере участь разом із приблизно 3800 військовослужбовцями з восьми країн.

БМП Puma з німецькими номерними знаками Бундесверу прибули на маневри в Литву літерним потягом. Фото: Deutsches Heer в Instagram

Цілий ешелон, завантажений бойовими машинами піхоти Puma, за лічені роки розвантажився й розгорнувся в бойовому порядку в зоні вишколу. Все пройшло організовано й у заплановані терміни.

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