Nissan LEAF став головним "жіночим" автомобілем року 2026: чим він підкорив міжнародне журі

Новий Nissan LEAF отримав головну нагороду міжнародної премії Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 року. Як повідомляє пресслужба Nissan, електромобіль став абсолютним переможцем серед 55 нових моделей, які оцінювало міжнародне журі автомобільних журналісток з понад 50 країн світу.

Також цікаво Mitsubishi готує електромобіль на базі Nissan Leaf

Електромобіль-піонер з новим поколінням

Nissan LEAF залишається одним із символів електромобільної революції. Модель дебютувала ще у 2010 році і стала першим масовим електромобілем у світі. За понад 15 років вона перетворилася на одну з найвідоміших електричних моделей на глобальному ринку.

Третє покоління LEAF продовжує цю історію. Новий автомобіль отримав більш сучасний дизайн, збільшений запас ходу та інтуїтивні цифрові технології. Саме поєднання практичності та технологічності стало одним з головних аргументів для журі.

Що оцінює премія WWCOTY

Премія Women’s Worldwide Car of the Year має свою особливість — автомобілі оцінюють виключно жінки-автожурналістки. У 2026 році до складу журі входили 86 експерток із п’яти континентів. Серед них є і журналістка з України Марина Китіна.

Під час голосування вони враховують фактори, важливі для реальних водіїв: безпеку, дизайн, ціну, простоту використання та екологічний вплив. За словами виконавчої президентки премії Марти Гарсії, новий LEAF демонструє «зріле та розумне бачення електрифікації», яке робить електромобілі доступними для широкого кола користувачів.

Переможці у інших номінаціях

Окрім головної перемоги, журі Women’s Worldwide Car of the Year також визначило найкращі автомобілі у різних сегментах. У категорії компактних SUV переміг електричний Škoda Elroq, а також журі відзначило Mercedes-Benz CLA з його сучасними цифровими технологіями та комфортом. Найкращим великим SUV став сімейний електричний Hyundai Ioniq 9, а серед позашляховиків перемогу здобув рамний Toyota 4Runner, який зберіг класичний характер справжнього 4×4. У сегменті ексклюзивних автомобілів переміг суперкар Lamborghini Temerario з новою гібридною силовою установкою.

Окремо журі відзначило і технологічні досягнення автовиробників. Нагороду Best Tech Award отримала компанія Renault за розвиток нових електричних платформ та інтеграцію програмних рішень, а спеціальну відзнаку Sandy Myhre Award вручили Ford за активну політику гендерної рівності та підтримку жінок у технічних і керівних посадах.

Чому переміг саме LEAF

Журі відзначило збалансованість нової моделі. Електромобіль пропонує сучасні технології, але при цьому залишається простим у щоденному використанні — саме цього часто бракує багатьом інноваційним автомобілям.

Важливим фактором стала і спадщина моделі. LEAF фактично проклав дорогу масовій електромобільності, а нове покоління продовжує цю місію, роблячи електричний транспорт ще доступнішим.

До речі названо 10 фіналістів конкурсу "Авто року в Україні"

Подвійна перемога моделі

Це не перша нагорода LEAF у цьогорічному конкурсі. Раніше електромобіль уже переміг у категорії Best Compact Car.

Фактично ця перемога підтверджує, що модель залишається одним із ключових гравців у сегменті доступних електромобілів, навіть попри стрімке зростання конкуренції на глобальному ринку EV.