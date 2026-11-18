Як повідомляє видання Motor1, офіційна презентація інноваційного капота відбудеться на виставці передових матеріалів SAMPE Japan у Токіо, яка триватиме з 18 по 20 листопада 2026 року. Щороку фермери по всьому світу викидають понад 50 мільйонів тонн ананасового листя.

Це гігантський обсяг сировини, який японці вирішили пустити в діло, абсолютно не зачіпаючи при цьому харчову промисловість. Процес виробництва виглядає досить цікаво. Спочатку з листя витягують волокна, прядуть з них плоску нитку, тчуть тканину, а вже вона стає армуючим шаром всередині композиту перед формуванням самої кузовної панелі.

Міцніше за рішення від конкурентів

Інженери Nissan стверджують, що готовий матеріал має вищу міцність на розрив, ніж традиційні композити з натуральних волокон на основі льону. Для розуміння контексту: саме лляні композити зараз активно використовує BMW у своїх гоночних болідах та концептах лінійки Neue Klasse.

"Ми розробили новий армований волокном композитний матеріал, який використовує листя ананаса – побічний продукт, що зазвичай просто викидається", – Тацузо Томіта, виконавчий директор Nissan, відповідальний за розробку технологій.

За його словами, цей екологічний пластик забезпечує високий рівень продуктивності, який вимагають екстремальні умови гоночних треків. Раніше постачання подібних матеріалів для автоспорту було дуже обмеженим та дорогим задоволенням.

"Перетворення сільськогосподарських відходів на високоефективні матеріали для автомобілів є надзвичайно важливим кроком, і ми продовжуємо відкривати нові можливості", – генеральна директорка Food Reborn Ецуко Уда.

Чи чекати на серійних авто?

Наразі Nissan передав ліцензію на свої ноу-хау компанії Food Reborn, яка базується на Окінаві та спеціалізується на біорозкладних матеріалах. Угода охоплює всі етапи: від створення нитки до виробництва готового препрегу, просоченого смолою.

Поки що японський бренд не робить гучних заяв щодо появи "ананасових" деталей на звичайних серійних автомобілях. На даному етапі панель існує виключно як виставкова технологія, а компанія ще має провести повну оцінку життєвого циклу та підрахувати реальний вуглецевий слід цього матеріалу.