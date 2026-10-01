Nissan робить ставку на гібриди e-Power в США

Голова Nissan Americas Крістіан Меньє підтвердив припинення виробництва Rogue Plug-In Hybrid, пише Carscoops. Цей кросовер, представлений наприкінці 2025 року, фактично є адаптованою версією Mitsubishi Outlander PHEV.

За словами Меньє, американський підрозділ Nissan замовив 3000 таких автомобілів, але продав лише половину. Компанія очікує реалізувати решту машин до кінця року. "Обсяг виробництва гібридних автомобілів із заряджанням від мережі в США впав майже до нуля», – зазначив він. "Це не стратегічна модель для нас. Це був радше місток до гібридних автомобілів з електроприводом. Тому виробництво зупинено".

Nissan Rogue PHEV, який є копією Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Rogue 2027 року отримав систему e-Power

Одним із перших кроків у новій стратегії став Nissan Rogue Hybrid 2027 модельного року. Це перша модель бренду на американському ринку, яка отримала гібридну систему e-Power, хоча на інших ринках ця технологія використовується вже багато років. Силова установка поєднує 1,5-літровий трициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом, який працює як генератор, літій-іонну батарею ємністю 1,67 кВт-год і два електродвигуни.

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Сумарна потужність системи становить 225 кінських сил. На відміну від традиційних гібридів, у системі e-Power колеса приводяться в рух електродвигунами, а бензиновий двигун виробляє електроенергію для живлення батареї та електричної частини силової установки.

Гібридний Nissan Kicks з'явиться у 2028 році

Nissan планує розширити використання технології e-Power і в інших моделях. Очікується, що приблизно у 2028 році виробництво Rogue Hybrid розпочнеться у США, а до модельної лінійки приєднається гібридна версія компактного кросовера Kicks.

Цей автомобіль також отримає електрифіковану силову установку, хоча її докладні характеристики поки не розкриваються. Розширення гібридної лінійки має допомогти Nissan посилити позиції на американському ринку, де попит на електрифіковані автомобілі змінюється на тлі перегляду державної підтримки електромобілів.

Nissan готує гібридний V6 для нової Xterra

Окремим напрямом стане розробка гібридної силової установки на основі двигуна V6. Очікується, що її дебют відбудеться у відродженому позашляховику Nissan Xterra, появу якого компанія підтвердила раніше цього року. Майбутня Xterra має конкурувати з Ford Bronco та використовуватиме рамну платформу.

Ця архітектура стане основою ще для чотирьох вантажівок нового покоління, які планують виробляти у США. Поєднання рамного шасі, двигуна V6 та гібридної технології має стати частиною стратегії Nissan у сегменті позашляховиків і пікапів. Технічні характеристики майбутньої силової установки та терміни її виходу поки не оголошені.

Гібриди можуть стати основою модельного ряду Nissan до 2030 року