Nissan тестує прототип електромобіля за 19 500 євро на базі Renault Twingo: чим здивує хетчбек Wave

Як повідомляє видання Carscoops, фотошпигуни вперше впіймали на дорогах новий компактний електромобіль від Nissan. Модель під назвою Wave готується до прем'єри наступного року і технічно є переосмисленою версією нового Renault Twingo.

Що отримає водій за ці гроші

Головний козир Nissan Wave – його ціна. Очікується, що базова версія коштуватиме близько 19 500 євро. Під підлогою ховається батарея ємністю 27,5 кВт-год. Вона живить електромотор потужністю 80 кінських сил.

Така конфігурація не забезпечує рекордної динаміки – розгін до сотні займатиме понад 12 секунд, а заявлений запас ходу за циклом WLTP становить 263 кілометри. У реальних умовах це означає впевнені 200 кілометрів пробігу на одному заряді, чого вистачить на кілька днів активної їзди містом без підключення до розетки. Для покупців, що шукають недороге авто для щоденних поїздок на роботу, таких характеристик буде цілком вдосталь.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дизайн та оснащення

Попри щільний камуфляж на тестових прототипах, вже зараз видно, що Nissan Wave отримає власний "вираз обличчя". Замість круглих фар Twingo тут встановлено квадратну оптику з С-подібними денними ходовими вогнями. Також змінилася форма бамперів та решітки, що робить дизайн більш строгим і традиційним. Колісні диски отримають спеціальний аеродинамічний дизайн для збереження запасу ходу.

У салоні на водія чекає сучасний мінімалізм. Шпигунам вдалося розгледіти вигнуту верхню панель та окремий екран мультимедійної системи. Очікується, що інтер'єр успадкує архітектуру Twingo з 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.

Офіційний дебют Nissan Wave запланований на наступний рік, тоді ж стануть відомі точні комплектації та перспективи появи моделі на нашому ринку.