Nissan випустив ювілейний Pathfinder у стилі 80-х: чим дивує новинка та який прайс

Як повідомляє видання Motor1, ювілейна комплектація займе нішу між версіями SL та топовою Platinum у лінійці 2027 модельного року. Виробництво кросовера вже налагоджено на заводі компанії у Смірні, штат Теннессі.

Зовні спецверсію легко впізнати за чорними 20-дюймовими легкосплавними дисками та червоними акцентами на решітці радіатора. На дверцятах багажника красується масивний напис "PATHFINDER", шрифт якого навмисно стилізували під незграбну типографіку позашляховиків вісімдесятих років.

Головна фішка ховається всередині, адже дизайнери повернули двоколірну чорно-бордову оббивку сидінь. Це прямий натяк на найперше покоління моделі, яке дебютувало як компактний дводверний всюдихід, перш ніж перетворитися на сучасний сімейний лайнер.

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Оснащення та технічні характеристики

Під капотом залишили перевірений часом 3,5-літровий V6, який видає 284 кінські сили та працює в парі з дев'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. На відміну від стандартних восьмимісних версій, ювілейний варіант пропонує комфортне семимісне компонування з "капітанськими" кріслами другого ряду.

Базове оснащення тут справді багате: панорамний дах, сонцезахисні шторки, преміальна аудіосистема Bose на 12 динаміків та заводський фаркоп. До речі, тягова здатність цієї версії збільшена зі стандартних 3500 до 6000 фунтів, що робить її чудовим вибором для любителів подорожей з причепом.

Віцепрезидент з продуктового планування Nissan у США та Канаді Марко Фіораванті назвав цю комплектацію скоріше даниною поваги, ніж повноцінним редизайном.

"Модель кидає виклик стереотипам про позашляховики вже 40 років, даючи сім'ям більше комфорту для повсякдення, але зберігаючи ту саму сувору впевненість, яка зробила оригінал хітом", – Марко Фіораванті, віцепрезидент з продуктового планування Nissan у США та Канаді.

Ціни та позиціювання на ринку

Прайс на передньопривідну версію Special Edition стартує з позначки 47 390 доларів. Якщо ж покупець захоче фірмову систему повного приводу Intelligent AWD, доведеться викласти 49 390 доларів.