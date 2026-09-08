BMW показала нову 3 Series з бензиновою "шісткою": 443 к.с. і Drift Moment

Наступне покоління BMW 3 Series з двигунами внутрішнього згоряння проходить фінальні випробування на полігоні BMW у Міра­масі на півдні Франції. Про це повідомила BMW, уточнивши, що новий седан уже пройшов зимові тести в Ар'єплозі та випробування на Нюрбургринзі.

Нова "трійка" не відмовляється від бензину

BMW фактично готує одразу дві гілки нової 3 Series. Повністю електричний седан BMW i3 уже відкрив нову сторінку історії моделі, а автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння продовжать традиційну лінійку.

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При цьому зовні різниця між ними буде не такою великою. Усі нові модифікації отримають дизайн у стилі Neue Klasse, включно з новою інтерпретацією фірмової передньої частини BMW, довгою колісною базою та короткими звисами.

Раніше Auto24 уже показував, який вигляд матиме нова BMW 3 Series G50. Тепер BMW поступово розкриває вже не зовнішність, а технічну начинку майбутнього седана.

Чотири циліндри, "шістка" і 48-вольтова система

У нової BMW 3 Series залишаться бензинові двигуни, причому всі вони отримають 48-вольтову систему м'якого гібрида. У BMW наголошують, що таким чином компанія намагається поєднати традиційний характер моделей з вимогами до ефективності.

Флагманом версій з ДВЗ стане M350 xDrive. Це M Performance, а не повноцінна BMW M3, але за характеристиками автомобіль уже дуже близько підбирається до території справжніх спортивних седанів.

Під капотом буде 3,0-літровий рядний шестициліндровий TwinPower Turbo. Разом з електричною частиною 48-вольтової системи силова установка видаватиме 326 кВт, або 443 кінські сили, а максимальний крутний момент становитиме 580 Нм. До 100 км/год седан розганятиметься за 4,1 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 250 км/год.

Коробка передач буде восьмиступеневою автоматичною, а повний привід xDrive увійде до стандартного оснащення. Також M350 xDrive отримає адаптивну M-підвіску, спортивний диференціал M і змінне спортивне кермо.

Цікаво, що раніше BMW підтвердила збереження бензинового двигуна і для наступного покоління M3. Auto24 уже розповідав, чому майбутня BMW M3 не стане виключно електричною.

BMW дозволить дрифтувати на M350 xDrive

Найцікавіша новина стосується не потужності, а поведінки автомобіля. У BMW придумали для M350 xDrive спеціальний режим Drift Moment.

Після його активації через центральний дисплей тяга від двигуна повністю передаватиметься на задню вісь. Разом із вимкненою системою стабілізації DSC та спеціальними налаштуваннями багатодискової муфти це дозволить водієві відправити автомобіль у контрольований занос.

Причому BMW не планує залишати цю функцію виключно для машин, які зійдуть з конвеєра після її появи. Drift Moment мають активувати протягом 2027 року, а вже продані автомобілі з відповідним обладнанням зможуть отримати функцію через дистанційне оновлення програмного забезпечення.

Тобто BMW фактично перетворює програмне забезпечення на ще один елемент спортивного оснащення. Сьогодні автомобіль виїжджає із салону без певної функції, а завтра її можна додати оновленням.

Підвіску зробили ще спортивнішою

BMW обіцяє не обмежуватися електронними налаштуваннями. Нова 3 Series отримає довшу колісну базу та ширші передню і задню колії, а розподіл маси між осями традиційно намагалися зробити максимально збалансованим.

Спереду використовується двоважільна схема зі стійками, а ззаду встановлена п'ятиважільна підвіска. Поперечні стабілізатори з попереднім натягом мають зменшити крени кузова, а нові амортизатори повинні одночасно забезпечити точність реакцій та комфорт під час звичайної їзди.

За доплату можна буде встановити адаптивну підвіску або адаптивну M-підвіску. Для особливо вимогливих покупців BMW також запропонує спортивні шини розмірністю 245/35 R20 спереду та 275/30 R20 ззаду.

Електроніка теж працюватиме на задоволення від водіння

У новій 3 Series BMW об'єднає системи керування автомобілем у так званий BMW Driving Stack. Він координуватиме роботу систем, які відповідають за динаміку, стабілізацію, керування двигуном та повним приводом.

Для версій з ДВЗ використовується окрема оптимізована архітектура, тоді як електричний BMW i3 отримав інший набір технологій, побудований навколо центрального комп'ютера Heart of Joy.

При цьому інтер'єр у всіх версіях буде виконаний у стилі Neue Klasse. Автомобіль отримає систему BMW Panoramic iDrive та нове покоління операційної системи BMW Operating System X. Саме така архітектура вже стала однією з головних особливостей нового електричного BMW i3, про який Auto24 писав після його дебюту.

Коли з'явиться нова BMW 3 Series

Виробництво нової BMW M350 xDrive має стартувати у другій половині 2026 року. Таким чином, нинішнє покоління 3 Series поступово передає естафету автомобілю, який поєднає класичні бензинові двигуни, м'яку гібридну технологію та електроніку Neue Klasse.

І це, мабуть, найцікавіше у новій "трійці". BMW не намагається просто замінити бензиновий седан електромобілем, а залишає покупцеві вибір між різними типами силових установок, зберігаючи при цьому однакову дизайнерську мову та головний акцент на керованості. А для тих, кому звичайного M Performance буде замало, компанія залишає ще й майбутню M3.