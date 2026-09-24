Нова бортова вантажівка Opel Vivaro отримала потужніший дизель: скільки коштує робоча конячка

На виставці комерційного транспорту IAA у Ганновері концерн Stellantis показав оновлену бортову модифікацію Opel Vivaro. Як пише видання Carscoops, головною фішкою машини 2026 модельного року став новий 2,2-літровий турбодизель, який видає 150 к.с. та 370 Нм крутного моменту.

Двигун працює виключно в парі з шестиступеневою механічною коробкою, передаючи тягу на передні колеса. Новий мотор додав 5 кінських сил та 30 Нм тяги порівняно з попереднім 2,0-літровим агрегатом.

Візуально бортова версія запозичила передню частину від рестайлінгового фургона Vivaro. Задня частина – це відкрита вантажна платформа з відкидними бортами з трьох сторін та зручними інтегрованими підніжками.

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Під металевим каркасом дизайнери сховали пластиковий обвіс для кращої аеродинаміки, а між ліхтарями облаштували додатковий відсік для інструментів. У тримісному салоні все просто і практично: зносостійка тканина, жорсткий пластик та базова 5-дюймова монохромна магнітола замість дорогого сенсорного екрана. Ціна на базове шасі Opel Vivaro з цим дизелем у Німеччині стартує від 35 350 євро.

Альтернативи та родичі по платформі