Нова бортова вантажівка Opel Vivaro отримала потужніший дизель: скільки коштує робоча конячка

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Opel Vivaro
На виставці комерційного транспорту IAA у Ганновері концерн Stellantis показав оновлену бортову модифікацію Opel Vivaro. Як пише видання Carscoops, головною фішкою машини 2026 модельного року став новий 2,2-літровий турбодизель, який видає 150 к.с. та 370 Нм крутного моменту.
Двигун працює виключно в парі з шестиступеневою механічною коробкою, передаючи тягу на передні колеса. Новий мотор додав 5 кінських сил та 30 Нм тяги порівняно з попереднім 2,0-літровим агрегатом.
Візуально бортова версія запозичила передню частину від рестайлінгового фургона Vivaro. Задня частина – це відкрита вантажна платформа з відкидними бортами з трьох сторін та зручними інтегрованими підніжками.
Під металевим каркасом дизайнери сховали пластиковий обвіс для кращої аеродинаміки, а між ліхтарями облаштували додатковий відсік для інструментів. У тримісному салоні все просто і практично: зносостійка тканина, жорсткий пластик та базова 5-дюймова монохромна магнітола замість дорогого сенсорного екрана. Ціна на базове шасі Opel Vivaro з цим дизелем у Німеччині стартує від 35 350 євро.
Альтернативи та родичі по платформі
- Для тих, хто готовий пересісти на електромобіль, Stellantis залишив у лінійці електричні версії з батареями на 42 або 69 кВт-год.
- Цікаво, що на американському ринку брат-близнюк цієї моделі – RAM ProMaster City – взагалі не має дизельних версій і продається з 1,6-літровим бензиновим турбомотором та автоматом.
- Проте для європейських та українських реалій саме дизельний варіант на перевіреній платформі EMP2 (яку також ділять Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Toyota ProAce та Fiat Scudo) виглядає найбільш раціональним вибором для бізнесу.