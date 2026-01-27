Нова електрична Toyota виявилась на 5 тисяч доларів дорожчою, ніж близнюк від Subaru

Компанія без зайвого шуму оголосила, що вартість Toyota bZ Woodland 2026 модельного року в США стартуватиме з 45 300 доларів, пише Auto24, посилаючись на Carscoops. У підсумку електрокросовер коштує значно дорожче не лише за меншу модель bZ, а й за Subaru Trailseeker, з яким він фактично є близнюком.

Toyota вирішила піти простішим шляхом — bZ Woodland пропонується лише в одній добре оснащеній версії. Покупцям доступний лише додатковий пакет Premium, який ще більше піднімає ціну. Це різко контрастує з підходом Subaru, яка пропонує Trailseeker одразу в кількох комплектаціях, дозволяючи клієнтам самостійно обирати баланс між ціною та оснащенням.

Навіть у базовому виконанні bZ Woodland отримує сучасний набір обладнання, зокрема, світлодіодну оптику, 18-дюймові легкосплавні колеса, великий 14-дюймовий дисплей мультимедійної системи та бездротову зарядку для смартфона. У салоні присутні атмосферне підсвічування й підігрів передніх сидінь з електрорегулюванням, оздоблених матеріалом SofTex.

Ставка на безпеку та технології

Важливим аргументом Toyota залишається пакет систем допомоги водієві Toyota Safety Sense 3.0. Він включає повний набір електронних асистентів: від адаптивного круїз-контролю та утримання в смузі до розпізнавання дорожніх знаків і проактивної допомоги водієві. До цього додаються системи контролю сліпих зон, попередження про перехресний рух позаду, панорамна камера з режимами для різних типів покриття та функція безпечного виходу з автомобіля. У версії з пакетом Premium bZ Woodland стає ще дорожчим, але водночас отримує панорамний скляний дах, аудіосистему JBL з дев’ятьма динаміками, підігрів керма, вентиляцію передніх сидінь і пам’ять налаштувань з боку водія.

Чому Subaru виглядає привабливіше

На тлі цього Subaru Trailseeker виглядає більш раціональною покупкою. Уже базова версія пропонує оснащення, близьке до того, що Toyota дає за вищу ціну. Середні та топові комплектації Subaru додають те, що у Toyota або недоступне, або коштує дорожче — електропривод дверей багажника без допомоги рук, більші колеса, підігрів задніх сидінь і преміальну аудіосистему Harman Kardon.

Навіть максимальна версія Trailseeker Touring, яка має панорамний дах, вентильовані сидіння та розширене підсвічування салону, все одно обходиться дешевше за bZ Woodland Premium. До того ж Subaru додає дизайнерські акценти, на кшталт глянцевої чорної наклейки на капот і цифрового дзеркала заднього виду.

Одна платформа, одна техніка — різні акценти

З технічного погляду різниці між моделями майже немає. Обидва електромобілі побудовані на платформі e-TNGA та оснащені акумулятором ємністю 74,7 кВт-год. Повноприводна система з двома електромоторами забезпечує потужність близько 380 кінських сил, що дозволяє Trailseeker розганятися до 100 км/год приблизно за 4,4 секунди. Різниця з’являється у заявленому запасі ходу: Toyota говорить про приблизно 418 кілометрів, тоді як Subaru оцінює свій Trailseeker у близько 451 кілометр. Subaru також раніше підтвердила можливість швидкої зарядки до 80% приблизно за пів години.

Ціна як головний аргумент

У підсумку Toyota bZ Woodland виглядає якісним і технологічним електромобілем, але його цінова політика ставить його в складне становище. За ті самі гроші, або навіть дешевше, Subaru Trailseeker пропонує більше оснащення та ширший вибір версій. І поки Toyota не пояснить, за що саме покупець має доплатити понад п’ять тисяч доларів, її новинка ризикує програвати власному “близнюку” вже на старті продажів.