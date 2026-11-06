Нова ера для Honda: бренд анонсував глобальний електрокросовер Alpha з несподіваним місцем збірки

Як повідомляє видання Motor1, місцевий підрозділ Honda Cars India вже підтвердив не лише назву та дату дебюту, а й амбітний виробничий план. Разом із моделлю дебютує і переосмислена емблема бренду, створена спеціально для наступної хвилі електромобілів.

Вибір Індії як стартового майданчика та головної експортної бази є доволі нетиповим кроком для японців. Це яскраво демонструє, наскільки велику вагу цей ринок нині має у глобальній стратегії електрифікації компанії, адже раніше такі проєкти довіряли переважно заводам у Японії чи США.

"Honda Alpha уособлює наші амбіції запропонувати клієнтам передову електричну мобільність, зберігаючи при цьому фірмову якість, надійність та задоволення від водіння",– Тошіюкі Янагісава, президент і генеральний директор індійського підрозділу.

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Топменеджер також підкреслив, що це рішення ідеально збігається з паралельним розгортанням гібридної лінійки по всьому світу. "Той факт, що Індія слугуватиме глобальною виробничою базою для цієї моделі в майбутньому, є важливим кроком і відображає нашу тверду прихильність до цього ринку", – додав він.

Дизайн та технічні загадки

Кросовер Alpha стане першою серійною машиною бренду в регіоні, яка приміряє оновлений логотип у вигляді літери H. Цей значок відсилає до історичної спадщини компанії початку 1960-х років, але тепер символізує свіжий старт для покупців.

Сама назва походить від першої літери грецького алфавіту, а візуально SUV тісно пов'язаний із концептом Honda 0 Alpha, який раніше світився на Japan Mobility Show. На офіційних тизерах під покривалом вгадується характерний силует із високою квадратною задньою частиною, що обіцяє непоганий простір у салоні.

Поки що виробник тримає інтригу: жодних цифр щодо ємності батареї, запасу ходу чи адекватних прайсів немає. Також невідомо, на які саме експортні ринки поїде новинка, тому до офіційної грудневої прем'єри модель залишається лише гучним анонсом без підтверджених характеристик.