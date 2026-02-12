Нова Mazda 6e у Великій Британії коштує вдвічі дорожче, ніж у Китаї

На британському ринку Mazda 6e доступна з однією силовою установкою та двома комплектаціями, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Базова версія Takumi стартує від 38 995 фунтів стерлінгів (приблизно $53 200). Для порівняння, Tesla Model 3 у Великій Британії коштує від 37 990 фунтів, тобто Mazda намагається позиціонувати себе трохи вище масового сегмента.

Дорожча версія Takumi Plus оцінена у 39 995 фунтів (близько 54 600 доларів) і пропонує більш розкішне оздоблення: шкіру Nappa коричневого кольору, вставки під титан, оздоблення синтетичною замшею та панорамний скляний дах.

Різниця шокує

Втім, у Китаї ця ж модель продається під назвою Mazda EZ-6 і там базова версія коштує від 23 100 доларів, а топова — близько 26 300 доларів. Тобто британські покупці платять приблизно у 2,3 раза більше за той самий автомобіль.

І хоча така різниця може виглядати шокуючою, вона не є унікальною: електромобілі, вироблені в Китаї, традиційно значно дешевші на внутрішньому ринку. Водночас у Великій Британії немає спеціальних додаткових тарифів на китайські авто, а навпаки діє стандартне 10% імпортне мито та 20% ПДВ, які вже включені у фінальну ціну.

Технічні характеристики: конкурентні, але не спортивні

У Британії Mazda 6e пропонується виключно з акумулятором ємністю 78 кВт-год. Запас ходу становить до 560 км за циклом WLTP, а заряджання з 10% до 80% займає близько 24 хвилин. Електродвигун встановлений на задній осі та розвиває 254 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 7,9 секунди. Це пристойний показник, але без спортивних амбіцій.

Китайська платформа під японським брендом

Mazda 6e не є повністю власною розробкою компанії з Хіросіми. Модель базується на платформі китайського седана Changan Deepal SL03 (L07) та ділить із ним ключові технічні рішення. Втім, Mazda зробила ставку на власний дизайн, налаштування шасі та оздоблення інтер’єру, щоб підкреслити преміальні амбіції на європейському ринку. Однак, головне питання все ще залишається відкритим: чи готові британські покупці платити понад 53 тисячі доларів за автомобіль, який у Китаї коштує трохи більше 23 тисяч?