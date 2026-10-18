Нова Mazda CX-5 на дорогах Карпат: більше простору, великий екран, знайомий характер

У Mazda роблять ставку на простір, практичність і комфорт нового покоління CX-5. Під час першого українського тесту Авто24 маршрут на 750 км в Карпати та гірськими дорогами дозволив оцінити новинку в поворотах, на обгонах і в тривалій поїздці. Автомобіль подорослішав, хоча власники попередньої CX-5 впізнають його характер.

Знайома зовнішність у більшому розмірі

Головний принцип нової CX-5 можна описати як поєднання активності та елегантності. Японці порівнюють свою дизайнерську ідею з функціональним одягом, доречним у місті та на відпочинку. Автомобіль має виглядати вишукано й бути готовим до сімейного життя з поїздками, сумками та пасажирами.

Ще один образ, який добре пояснює зовнішність, – це впевненість на чотирьох лапах. Виразні колісні арки, ширша постава та піднята передня частина створюють відчуття стійкості. Цей задум стосується не лише дизайну: лише базова CX-5 залишається передньопривідною, а всі інші мають колісну формулу 4х4.

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Спереду з’явилися інші фари (нагадують котячі очі), решітка та бампер. Ззаду – вузькі ліхтарі, а замість звичного логотипа тепер напис MAZDA. Водночас силует залишився впізнаваним. Для кросовера, перші два покоління якого розійшлися світом накладом понад 4,5 мільйона, така спадковість цілком зрозуміла.

Набагато важливіше, що кузов виріс. Довжина становить 4690 мм, ширина без дзеркал 1860 мм, колісна база 2815 мм. Порівняно з попередницею автомобіль додав 115 мм у довжину (включно з колісною базою), 15 мм у ширину та 30 мм у висоту. Особливо відчувається збільшення довжини та простору в салоні: CX-5 сприймається соліднішим сімейним автомобілем.

У салоні більше простору та практичності

Найпереконливіша відповідь на запитання про користь нових габаритів знаходиться на другому ряду. Місця для ніг стало більше, над головою також вільніше, а ширші задні двері полегшують посадку. Для родини це щоденна перевага, яку оцінюєш швидше, ніж нову форму ліхтарів.

Передня частина салону також стала просторішою за відчуттями. Панель виглядає лаконічно, лінії плавно переходять у двері, а центральна консоль має ніші для дрібниць і майданчик бездротової зарядки. Тут відчутне прагнення зробити інтер’єр зручним у повсякденному користуванні.

Практичність добре пояснює і вибір матеріалів. Дорсткі поверхні в місцях частого контакту покликані менше показувати сліди експлуатації. Добір пластику та оздоблення відповідає призначенню сімейного автомобіля, яким активно користуватимуться щодня.

У базовій версії сидіння тканинні, вище пропонують комбінацію тканини зі штучною шкірою, а далі шкіру в поєднанні зі штучною. Верхні комплектації дозволяють обрати чорний або теплий світлий інтер’єр. Світлий виглядає особливо ошатно, хоча для активного сімейного використання чорне оздоблення видається практичнішим.

Комфорт залишився одним із головних вражень від поїздки. Просторіша CX-5 більше налаштовує на тривалу сімейну подорож.

Майже все керування переїхало на екран

Найбільша зміна для власника попередньої CX-5 чекає на центральній панелі. Звична логіка з фізичними органами керування поступилася великому сенсорному дисплею. Навіть клімат-контроль тепер налаштовують через нього, а колишнього джойстика-контролера на консолі більше немає.

У версіях Origin, Adventure та Prime діагональ екрана становить 12,9 дюйма, у Homura Black і Homura Tan вона зростає до 15,6 дюйма. Останній за розміром уже нагадує дисплей ноутбука. На ньому добре видно зображення камер, а бездротові Apple CarPlay та Android Auto отримали справді багато місця.

Меню побудоване за логікою смартфона, – головний екран можна налаштовувати віджетами. Проте звичність телефона не означає, що всі дії за кермом одразу стають зручнішими. Щоб змінити налаштування клімату або подивитись пробіг, доведеться звертатися до дисплея, тоді як раніше рука знаходила окремий орган керування. До цього переходу потрібно звикнути.

Фізичні клавіші збереглися на кермі, зокрема для керування аудіосистемою. Перед водієм у кожній комплектації встановлено цифрову панель приладів на 10,25 дюйма.

Отже, візуально нова CX-5 зробила великий крок уперед, а оцінка нової ергономіки залежатиме від того, наскільки вам подобається керувати автомобільними функціями через сенсор.

Багажник став вагомим аргументом

Збільшення кузова пішло на користь і багажному відділенню. Його об’єм становить 583 л, на 61 л більше, ніж раніше. Між колісними арками є 1050 мм, довжина підлоги за другим рядом сягає 994 мм. Це зручний простір для сімейних речей без необхідності одразу складати сидіння.

Вантажити важкі сумки теж має бути легше: висоту завантаження зменшили на 18 мм. Спинки задніх сидінь складаються у пропорції 40:20:40, тож довгий предмет можна розмістити посередині, залишивши два місця пасажирам. Якщо скласти весь задній ряд, довжина багажного простору зростає до 1978 мм.

Електропривод дверей багажника з’являється з комплектації Adventure, а в обох Homura він доповнений функцією відкривання без рук. У стартовій Origin двері доведеться підіймати самостійно. За місткістю та зручністю використання багажник став однією з найсильніших сторін нового покоління.

На серпантинах упевнена, на обгонах некваплива

Карпатські повороти швидко показують, чи збіглася впевнена зовнішня постава з реальною поведінкою. У нової CX-5 із цим усе гаразд: вона зрозуміло реагує на кермо та дозволяє впевнено обирати траєкторію. Збільшені габарити не забрали відчуття контролю, за яке цінували попередню модель.

Водночас автомобіль став комфортнішим. Інженери застосували м’якші пружини, змінили налаштування амортизаторів і стабілізаторів. За кермом це складається у відчуття спокійнішого, зрілішого кросовера. Він приємно проходить звивисті ділянки, хоча сама поїздка більше налаштовує на плавність, ніж на пошук меж зчеплення.

Двигун цей настрій підтримує, іноді навіть занадто. В Україні вибору агрегатів поки немає: тільки бензиновий атмосферний Skyactiv-G об’ємом 2,5 л, який розвиває 188 к.с. і 257 Нм при 4000 об/хв. З ним працює шестиступеневий гідромеханічний автомат. Поєднання знайоме за попередніми поколіннями CX-5, тепер воно відповідає нормам Євро-6.

Для спокійного пересування можливостей достатньо, але під час обгону хотілося б більшого запасу тяги. Натискаєш акселератор, двигун набирає оберти, коробка виконує свою роботу, а бажаного енергійного прискорення все одно бракує. У горах ця різниця між упевненою керованістю та скромною динамікою особливо відчутна.

Паспортні показники відповідають такому характеру: до 100 км/год передньопривідна версія розганяється за 10,4 с, повнопривідна за 10,7 с. Це заявлені характеристики, а не наші заміри. Офіційна витрата у змішаному циклі NEDC становить 7,6–7,7 л на 100 км залежно від приводу.

Активні обгони потребують розрахунку. Тим, хто очікує від нового покоління помітного приросту динаміки, варто уважно оцінити саме цей момент під час власного тесту.

Скільки коштує нова Mazda CX-5 в Україні

Попри збільшення розмірів і новий салон, цінове позиціонування CX-5 майже не змінилося. За українським прайсом від 28 вересня 2026 року Mazda CX-5 у стартовій версії Origin коштує 1 549 900 грн ($34 450). База має передній привод, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, камеру, парктроніки та адаптивний круїз-контроль.

Adventure оцінено у 1 634 300 грн із переднім приводом та 1 769 900 грн із повним. Тут уже є 19-дюймові колеса, електропривод багажника, підігрів керма, електрорегулювання водійського сидіння з пам’яттю та проєкційний дисплей. Повнопривідна Prime за 1 889 900 грн додає, зокрема, вентиляцію передніх сидінь, підігрів задніх, акустику Bose та камери кругового огляду.

Homura Black коштує 2 027 600 грн, Homura Tan зі світлим салоном 2 052 400 грн ($45 600). Обидві мають повний привод, найбільший екран і панорамний люк.

Що залишилося після 750 км тест-драйву

Нова Mazda CX-5 переконує насамперед простором і комфортом. Заднім пасажирам стало вільніше, багажник помітно виріс, а салон отримав сучасне цифрове оформлення. На серпантинах автомобіль зберіг зрозумілу, впевнену поведінку, тож збільшення розмірів пішло йому на користь.

Найбільше звикання потребує керування через екран, а головне побажання до техніки стосується динаміки. Прихильники моделі отримають знайомий тип силового агрегату та близьке цінове позиціонування. Тепер у цьому автомобілі більше місця для родини й речей та більше комфорту для довгої дороги.