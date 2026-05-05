Нова система допомоги сама зупинила фуру, коли водій втратив свідомість: автозаводам завдання вже поставлено

Із 7 липня 2026 року ADDW стане обов’язковою для всіх нових вантажівок у ЄС. Система аналізує рухи очей, положення голови та ознаки втрати концентрації, дрімоти або погіршення самопочуття.

Якщо водій не реагує, електроніка може ініціювати аварійну зупинку транспортного засобу. Станеться це без втручання людини. При цьому, як пише Ulvisions, система сама зв'яжеться з найближчою станцією швидкої медичної допомоги, зробить заявку на терміновий виклик, вкаже координати.

Як працюють системи ADDW

Системи ADDW зменшують ймовірність аварій, спричинених неуважністю, шляхом постійного відстеження поведінки водія та негайного втручання у разі виявлення неуважності. Коли параметри неуважності досягнуто, система ADDW надає миттєві та чіткі сповіщення, щоб переорієнтувати увагу водія на дорогу.

Ця технологія є надзвичайно важливою, оскільки, за оцінками Європейської комісії, неуважність водія становить 10-30% усіх дорожньо-транспортних пригод. Ймовірно, згадана цифра є заниженою, враховуючи складність визначення факторів, що сприяли аварії, після її виникнення.

За прогнозами ЄС, ці технології врятують понад 25 000 життів та запобігнуть понад 140 000 серйозних травм до 2038 року.

Система розпізнавання неуважності водія покликана запобігти аварійності на дорогах шляхом визначення його фізичного стану. Інфографіка: Авто24



Коли водієві стало зле

Саме така ситуація сталася з 35-річним французьким водієм Карлосом Алмейдою під час рейсу поблизу Ліона, Франція. За повідомленням 40ton.net, чоловік повертався на базу компанії, коли раптово відчув слабкість у ногах та погіршення зору. Система ADDW зафіксувала аномальні рухи повік і почала подавати попередження.

Попри це, водій вирішив доїхати до бази, яка залишалася лише за кілька хвилин. Однак його стан стрімко погіршився: з’явилася нудота, жар та повна втрата чутливості в ногах. Приблизно за 500 метрів до бази електроніка активувала аварійну процедуру та самостійно зупинила вантажівку.

Без участі людини в режимі автономності

Після цього водій уже нічого не пам’ятав. У цей момент автоматично спрацювала система eCall, яка викликала екстрені служби та передала координати автомобіля. На місце прибули медики, а згодом водія гелікоптером доставили до лікарні.

Лікарі встановили, що причиною став тромб в артерії. Медикам вдалося врятувати чоловіка, і найближчим часом він має повернутися додому до родини.



В кабіні новий помічник, а не наглядач

Ця історія стала одним реальних прикладів того, як нові системи контролю стану водія можуть не лише боротися з відволіканням за кермом, а й фактично рятувати життя. Системи ADDW з липня 2024 року є обов'язковими для всіх нових типів транспортних засобів ((див. відео внизу) у Європейському Союзі. Тепер з липня 2026 вони також стануть обов'язковими для всіх щойно зареєстрованих транспортних засобів.

"Встановлення системи ADDW стає обов'язковим для всіх нових типів транспортних засобів категорій M та N (тобто всіх пасажирських та вантажних моторних транспортних засобів) з 7 липня 2024 року, а також стає обов'язковим для всіх нових транспортних засобів, що належать до цих категорій, з 7 липня 2026 року, – InterRegs цитує Регламенті (ЄС) 2019/2144.

На тлі статистики серцево-судинних захворювань серед далекобійників такі технології можуть стати новим стандартом безпеки у транспортній галузі.