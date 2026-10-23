Нова, вживана чи всесезонна гума: як вибрати шини під свій бюджет і не прогадати з безпекою

Як вибрати комплект відповідно до свого бюджету та на що звернути увагу, аби поїздки взимку були безпечними та комфортними – розповідаємо разом із Максимом Дембрівським, власником компанії "20 дюймів".

Коли міняти гуму та з чого почати

Багато хто вважає, що коли дороги при снігопадах очищені – заміна гуми на зимову не є обов’язковою. Однак це так, адже щойно стовпчик термометра опускається нижче +5 °C, літня шина стає менш еластичною, коефіцієнт зчеплення падає, що підвищує ризик аварійних ситуацій на дорозі. Орієнтиром для зимового "перевзування" є середньодобова температура +7 °C і нижче. Тому для зміни гуми не варто чекати першого снігу або ожеледиці.

Перш ніж порівнювати ціни та виробників, визначте, які шини вам потрібні: зимові чи всесезонні. Всесезонна гума підходить не всім – ключовим фактором є умови експлуатації автомобіля. Ці моделі найчастіше обирають водії авто з невеликим річним пробігом, орієнтовно 5–7 тис. км, які переважно їздять містом і зрідка виїжджають за його межі.

За помірних зимових умов така гума буде хорошим рішенням, однак під час сильної ожеледиці, снігопадів чи суттєвих морозів її можливостей буде недостатньо. У такому випадку варто розглядати лише зимовий комплект.

Далі, щоб обрати шини саме під ваше авто, визначте три базові параметри: ширину шини, висоту її профілю та посадковий діаметр – вони мають відповідати рекомендаціям виробника автомобіля. Враховуйте й інші важливі критерії, а саме: пробіг, умови їзди та очікуваний строк використання шин.

Нова чи вживана гума: баланс між ціною та якістю

Коли сезонність та ключові характеристики визначені, можна переходити до порівняння цін та брендів. На OLX Запчастини можна вибрати бажаний ціновий діапазон, відфільтрувати оголошення, переглянути вартість вживаних та нових комплектів з однаковими параметрами, не обмежуючи пошук одним брендом.

Згідно з опитуванням українських водіїв від OLX Запчастини*, кожен третій опитаний вже обрав або ж розглядає купівлю вживаних шин. За два роки це число виросло вдвічі. За даними платформи, у вересні 2026 року медіанна ціна нової пари зимових шин становила 7 000 грн, тоді як вживаний варіант – майже вдвічі дешевше, 3 600 грн.

Саме на вживану гуму припадає близько 92% оголошень на OLX, тож кожен водій знайде потрібну модель. Серед найбільш популярних брендів у цьому сегменті – Continental, Michelin, Goodyear, Bridgestone, Hankook та Nokian.

Радимо розглядати різні пропозиції, адже нові комплекти не завжди є єдиним оптимальним рішенням. Вживані шини будуть гарною альтернативою, якщо йдеться про якісний комплект у хорошому стані. У такому випадку можна заощадити кошти і водночас не знехтувати безпекою.

"Якщо шина має невеликий ступінь зносу, а залишкова глибина протектора – від 6 мм, це означає, що її майже не експлуатували, і вона гарно покаже себе під час їзди. Вона може конкурувати за характеристиками зчеплення з дорогою з новими бюджетними моделями", – пояснює Максим, власник компанії "20 дюймів".

Як перевірити стан вживаних шин перед купівлею

Онлайн-купівля шин стає все популярнішою. Згідно з даними опитування OLX Запчастини, 43% опитаних користувачів шукають її в інтернет-магазинах, а 29% на онлайн-маркетплейсах, зокрема OLX. Адже на платформі доступно майже 80 тисяч активних оголошень із шинами від понад 50 брендів. Однак обираючи гуму дистанційно, уважно перевірте її стан за фото, а також під час фізичного отримання.

За словами Максима, власника компанії "20 дюймів", невеликі проколи та мікротріщини не обов’язково є критичними, якщо вони пошкоджують лише гумовий шар – його можна відновити майже без дефектів. Проте якщо гума пересохла, має великі бічні порізи, подряпини до оголеного корду або пошкоджений протектор – з міркувань безпеки краще відмовитись від такої покупки та вибирати інший комплект.

Доцільно перевірити індикатори зносу на протекторі – вони допомагають оцінити, наскільки шина зносилася та чи не вичерпала свій ресурс. Один з індикаторів часто зображують у вигляді "сніжинки". Якщо стан протектора вищий за цю позначку, то шина підходить для їзди засніженими дорогами і ожеледицею.

Якщо ж ця "сніжинка" вже стерлася, то шину вже не можна експлуатувати в таких умовах. Обов’язково уточнюйте ці деталі в чаті OLX з продавцем, запитуйте за потреби додаткові фото, щоб оцінити стан шин.

Зверніть увагу й на інші на маркування. Наприклад, позначка "M+S" (Mud + Snow) вказує на придатність шини для їзди по бруді та снігу, але не гарантує надійного зчеплення взимку. Для порівняння різних моделей та виробників радимо переглядати незалежні тести, де оцінюють гальмівний шлях на мокрій і сухій дорозі, зносостійкість, коефіцієнт зчеплення з дорогою тощо.

Чекліст для вибору шин

Отже, під час вибору гуми враховуємо не лише сезонність і ціну, а й технічні характеристики. Щоб зорієнтуватися серед усіх пропозицій, радимо йти за таким планом:

Визначте параметри автомобіля: перевірте рекомендовані виробником розміри та характеристики гуми, виберіть потрібну сезонність.

перевірте рекомендовані виробником розміри та характеристики гуми, виберіть потрібну сезонність. Окресліть бюджет: це дасть змогу порівняти різні комплекти. Наприклад, нові бюджетні шини, нові моделі середнього цінового сегменту або ж вживані від відомих виробників.

це дасть змогу порівняти різні комплекти. Наприклад, нові бюджетні шини, нові моделі середнього цінового сегменту або ж вживані від відомих виробників. Порівняйте кілька пропозицій: розмір і сезонність – фіксовані, натомість порівняйте стан та характеристики, врахуйте вартість.

розмір і сезонність – фіксовані, натомість порівняйте стан та характеристики, врахуйте вартість. Для вживаних комплектів – обов’язково перевірте стан: уточніть рік виробництва, наявність пошкоджень, залишкову глибину протектора, зверніть увагу на індикатори та маркування.

уточніть рік виробництва, наявність пошкоджень, залишкову глибину протектора, зверніть увагу на індикатори та маркування. Замовте безпечно та без ризиків: купуючи через OLX Доставка, ви можете оглянути товар і лише після цього оплатити (врахуйте, що габаритні товари доставляють у вантажні відділення або через кур’єра).

І ось, бажаний комплект уже у вас! Останній крок – заміна шин, і тут є декілька шляхів. Найчастіше українці звертаються до спеціалізованого шиномонтажу – так зазначили 57% респондентів опитування OLX Запчастини. Водночас майже третина водіїв, 32%, змінює колеса самостійно. Ще 14% користуються послугами СТО, а 8% звертаються до приватного майстра. Обирайте найзручніший для себе варіант, зважаючи на ваші можливості та бюджет.

Головне правило підготовки автомобіля до нового сезону – баланс між вартістю, характеристиками шин та умовами їх використання. OLX Запчастини допоможе у виборі: порівнюйте нові та вживані шини, обирайте улюблені бренди й потрібний ціновий сегмент, спілкуйтеся з продавцями та уточнюйте всі деталі. Так, кожен водій може зробити вдалий вибір, не забуваючи про безпеку та комфорт.

*Опитування OLX Запчастини, 789 респондентів, жовтень 2026 року, Україна.